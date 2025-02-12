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大陸 大陸焦點 特派現場

陸金價狂飆多日…1g破4000元！　顧客坦言：「金條」更保值

▲黃金品牌周大福。（圖／CFP）

▲黃金品牌周大福11日足金價每克886元人民幣。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內金價自春節以來，不斷刷新歷史新高。多家銀樓足金價格每克漲至891元（人民幣，下同，約台幣4002元），儘管價格直逼900元，但金飾的銷售狀況卻越來越好，甚至有不少店員透露，已經連續加班多日，不少商品賣到斷貨。

綜合陸媒報導，一家周大福門市的店員表示，「這幾天黃金價格連續上漲，確實漲得又快又猛，昨天一個顧客看中了一個手鐲，說是今天來買，但是今天我們一開門金價就漲了，如果她今天來買，我都不知道怎麼跟她說。」

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲銀樓店員表示，不少金飾賣到斷貨。（圖／CFP）

該名店員說道，「最近確實是天天漲，我們感覺漲到千元每克都有可能，黃金有投資價值嘛。」

一名購買黃金的蘭小姐表示，「從一般消費者的角度來看金飾，我覺得我需要我就會去買，不會因為想投資，就去買過多的金飾，如果說真的要投資，我可能會去買金條，買銀行金這樣，因為黃金的保值功能更好。」

▲蘭小姐認為，金條更有保值性。（圖／CFP）

▲蘭小姐認為，金條更有保值性。（圖／CFP）

另一家周大福的店員也表示，「春節以來這個月，我們店已經賣了400萬元的銷售額，創下新高，雖然金價上漲，但是並沒有影響買氣，反而生意很好，因為需要買的還是會買，而且黃金飾品有投資價值，價格漲了該買的還是會買。」

店員指出，「雖然價格漲了，大家都有一種買漲不買跌的心態，不少顧客都認為，現在買黃金就是在存錢，大家都急著在漲更多前，入手一些黃金，不論是金飾或是金條銷售狀況都相當好。」

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