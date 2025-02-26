全球影史Top8！《哪吒2》票房與《蜘蛛人無家日》僅差2.6億

記者廖翊慈／綜合報導

中國春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海》（又稱《哪吒2》）自上映以來，票房持續攀升，並登上中國影史第1名。中國電影票房統計平台燈塔專業版數據指出，《哪吒2》的票房已突破139億元（人民幣，下同），超越《腦筋急轉彎2》登上全球最賣座的電影第8名。

▲《哪吒2》票房全球第8。（圖／翻攝自燈塔專業版）

據《央視新聞》報導， 《哪吒2》成為中國影史首部破百億的電影，日前已成為全球動畫片第1名，並躋身全球影史票房榜前10名，也是Top10中，唯一一部中國電影。目前《哪吒2》的排名已來到第8名，距離第7名的漫威電影《蜘蛛人：無家日》僅差約2.6億元。

▲《哪吒2》票房與《蜘蛛人：無家日》僅差2.6億元。（圖／翻攝自微博）

根據不完全統計，《哪吒2》的票房目前已超越《冰雪奇緣》、《黑豹》、《哈利波特與死神的聖物（下）》、《STAR WARS：最後的絕地武士》、《美國隊長3》、《變形金剛3》、《小小兵3》、《侏儸紀世界》、《腦筋急轉彎2》、《蜘蛛人：無家日》、《玩命關頭8》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《獅子王》、《捍衛戰士2：獨行俠》、《芭比》、《冰雪奇緣2》、《玩命關頭7》、《復仇者聯盟》等片。

貓眼平台先前預計，《哪吒2》的總票房將達到160億元，屆時《哪吒2》將成為全球電影票房榜中排名第5，僅次於《鐵達尼號》的164.23億元，並超越《復仇者聯盟3：無限之戰》、《STAR WARS：原力覺醒》。