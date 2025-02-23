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《哪吒2》香港上映　採用「普通話配音」奪首日票房冠軍

▲《哪吒2》被抓包出現多處字幕錯誤。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》在大陸票房亮眼，打破多項紀錄。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸動畫電影《哪吒2》22日在香港正式上映，首日票房達到77.4萬美元（約615萬港元或2400萬元新台幣），成為香港單日票房榜的冠軍。

據《央視》報導，《哪吒2》在香港上映的首日，場次從原本規劃的500場，增加至800場。從電影院的購票系統可以觀察到，部分場次的入座率幾乎爆滿。

▼《哪吒2》香港首日票房。（圖／翻攝微博）

▲▼《哪吒2》香港上映　「普通話配音」加粵語字幕。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，《哪吒2》在香港上映的版本為普通話（華語）對白加上粵語口語字幕，比如，比如敖丙躺在父王懷中說「孩子沒能完成龍族的使命」，港版字幕為「孩兒未能完成龍族嘅使命」。

太乙真人用藕粉替哪吒和敖丙重塑肉身時，哪吒對著圍觀群眾說「你剛才是不是用那只手擤鼻涕了」，港版所配字幕為「你頭先係咪擤過鼻涕」。

▼《哪吒2》在香港播映的字幕採粵語口語字幕。（圖／翻攝微博）

▲▼《哪吒2》香港上映　「普通話配音」加粵語字幕。（圖／翻攝微博）

另外，也有商場推出活動，只要消費滿一定的金額，就贈送《哪吒2》的電影票。

據「貓眼電影」統計，2月23日上午，《哪吒2》的票房已經突破135億元人民幣，位列全球影史票房榜第8名，超越《腦筋急轉彎2》及《侏羅紀世紀》。

▼《哪吒2》票房擠進全球前10。（圖／翻攝微博）

▲▼《哪吒2》香港上映　「普通話配音」加粵語字幕。（圖／翻攝微博）

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