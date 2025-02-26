　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台西大戰何時最緊張？「這1幕」球迷心臟炸裂：幸好他挺住了

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊 。（圖／記者李毓康攝）

▲孫易磊滿壘連飆三振 。（圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊在WBC資格賽生死戰以6比3擊敗西班牙隊，讓人看了血脈賁張！有網友直呼，尤其看到七局下，緊張到心臟都快炸裂了，在西班牙滿壘的情況下，隨時可能追平或超前比數，所幸孫易磊帥氣三振，「那時候的壓力是最大的，幸好他挺住了，心理素質超強！」

一名網友在PTT以「台西大戰整場最緊張刺激在那一刻？」發起話題，他認為整場賽事中，最緊張的一幕，就是滿壘計的孫易磊，隨時一棒就會追平，甚至比數超前，「那時候的壓力是最大的，幸好他挺住了，心理素質超強！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於9局下半場，原PO則覺得還好，畢竟「贏了三分，要追四分不容易！」

「真的帥到不要不要」、「這局差點漏尿」、「七局最恐怖，內褲換了兩件」、「七局對手滿壘的時候，心臟要爆炸了」、「第七局撐住真的太棒了，不再是以前的劇本」、「 問就是孫易磊重要三振」、「七下...滿腦都是滿貫的不安感」、「整場鍋貼味都很濃，還好守下來了」、「七局下一人出局滿壘，超怕孫扛不住」、「他只用7球就滿壘，還投出3壞，根本沒想到會穩住，兩K下庄」。

回顧台西大戰七局下半場，孫易磊接替徐若熙投球，西班牙攻勢再起，一度滿壘、僅1人出局，但年僅19歲的日職火腿隊投手孫易磊冷靜應對，連飆2K化解危機，撐過比賽最驚險的時刻。

賽後談到兩度關鍵三振，孫易磊透露，「對前面打者時，變速球有丟進去，就安心很多，他們對我變速球好像掌握不是很好，節奏被我帶走，最後一顆直球我覺得他打不到，就丟進去。」

事實上，孫易磊以育成合約加盟火腿，去年整季都在二軍，他說，「在二軍很少有機會丟到滿場觀眾的比賽，回來台灣大家都認識你，在自己的主場很亢奮。」他也提到這一年的收穫，在資格賽收到成效，「在日職變化球很重要，有灌輸變化球角度和位置，這次就運用很好。」

▼孫易磊霸氣怒吼登上大聯盟官網。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大巨蛋驚見「野生男神觀戰」！親弟罕曝光　網驚：根本雙胞胎
快訊／林岱樺貪污案擴大！通法寺二度遭搜索　住持被帶回
林維恩「模仿柯文哲」感謝隊友！影片曝　中華隊學長笑翻
智利宣布緊急狀態！　全國陷一片黑暗
健身器材大廠總裁過世　享壽80歲
孟耿如罕見鬆口近況！　上山看摯愛：抱歉失約了
失誤當場崩潰哭！　西班牙三壘手MVP背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

曾峻岳直球對決！球迷見「1細節」讚捕手有料：造就名場面

搭台鐵突不適！台人接力暖心相助　日女感動淚：說再多謝謝也不夠

桃機開航46年「運量破8.6億」　下半年啟用三航廈北廊廳

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解！關鍵原因曝光

【廣編】玲廊滿藝畫廊《祥瑞之境》融合風水能量運行　觸發祥瑞藝術靈動

以為要吃鍋貼！「關鍵1局」球迷嚇到轉台：磊哥超猛，對不起

228連假5縣市訂房率6成　高公局預判：有大量旅遊車潮

今明中部以北有雨　228連假好天氣「熱到像夏天」

四接環評爆衝突　環團衝主席台嗆「程序違法」要求散會

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

曾峻岳直球對決！球迷見「1細節」讚捕手有料：造就名場面

搭台鐵突不適！台人接力暖心相助　日女感動淚：說再多謝謝也不夠

桃機開航46年「運量破8.6億」　下半年啟用三航廈北廊廳

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解！關鍵原因曝光

【廣編】玲廊滿藝畫廊《祥瑞之境》融合風水能量運行　觸發祥瑞藝術靈動

以為要吃鍋貼！「關鍵1局」球迷嚇到轉台：磊哥超猛，對不起

228連假5縣市訂房率6成　高公局預判：有大量旅遊車潮

今明中部以北有雨　228連假好天氣「熱到像夏天」

四接環評爆衝突　環團衝主席台嗆「程序違法」要求散會

陸男大生畢業後把班導師娶回家　42歲母秒升格當婆婆

泰國遊覽車翻覆「17死20命危」！　乘客臉部變形被壓車底

躺下血壓反上升！　增加腦中風、心臟病危險性

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

彰化縣首例！國道車禍駕駛內出血　院前超音波成功搶救

美跨性別女星「護照遭強制改成男性」　對生活造成影響：我們不會消失

甦醒的毛利小五郎！《柯南：獨眼的殘像》新劇場版預告解禁

韓國瑜、傅崐萁不合王不見王？　他：韓私下向綠營嘆「小傅很大」

採購抗彈布爆爭議！國防部沒收大同6千萬貨款　最高院判還1225萬

【黏人精寶寶】媽媽一放下哭哭+踢腿腿 上升後成功討到抱抱

生活熱門新聞

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

台南Josh發功！外國球評：台灣1位男士有詛咒

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

台南Josh發文「功成身退」　萬人道謝

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

成立近20年「魔鏡歌詞網」突消失　廣告商揭背後原因

大媽搶公車博愛座！　怒嗆「我有上海護照」：台灣爛地方

台南Josh紅到國外！　球評封「詛咒人」照片曝

更多熱門

相關新聞

「你不能贏的時候才愛他們」　最扛的教練團帶我們走過低潮

「你不能贏的時候才愛他們」　最扛的教練團帶我們走過低潮

昨天開賽前，其實我們已經知道西班牙的三大先發都不能上場，因為 WBC 用球的嚴格限制。而我們不一樣，我們還有好幾張王牌能夠打出來。

「新黃金世代」崛起！球評點名4星

「新黃金世代」崛起！球評點名4星

大膽變陣！王博玄開路先鋒成致勝點

大膽變陣！王博玄開路先鋒成致勝點

中華隊6：3晉級　球迷說「最熱血一幕」太銷魂

中華隊6：3晉級　球迷說「最熱血一幕」太銷魂

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

關鍵字：

台西大戰資格賽WBC中華隊孫易磊三振滿壘緊張

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

Melody離婚2年「新歡首曝光」

宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

Melody新歡起底竟然是MIT學霸　

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面