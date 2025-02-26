台西大戰何時最緊張？「這1幕」球迷心臟炸裂：幸好他挺住了

▲孫易磊滿壘連飆三振 。（圖／記者李毓康攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊在WBC資格賽生死戰以6比3擊敗西班牙隊，讓人看了血脈賁張！有網友直呼，尤其看到七局下，緊張到心臟都快炸裂了，在西班牙滿壘的情況下，隨時可能追平或超前比數，所幸孫易磊帥氣三振，「那時候的壓力是最大的，幸好他挺住了，心理素質超強！」

一名網友在PTT以「台西大戰整場最緊張刺激在那一刻？」發起話題，他認為整場賽事中，最緊張的一幕，就是滿壘計的孫易磊，隨時一棒就會追平，甚至比數超前，「那時候的壓力是最大的，幸好他挺住了，心理素質超強！」

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至於9局下半場，原PO則覺得還好，畢竟「贏了三分，要追四分不容易！」

「真的帥到不要不要」、「這局差點漏尿」、「七局最恐怖，內褲換了兩件」、「七局對手滿壘的時候，心臟要爆炸了」、「第七局撐住真的太棒了，不再是以前的劇本」、「 問就是孫易磊重要三振」、「七下...滿腦都是滿貫的不安感」、「整場鍋貼味都很濃，還好守下來了」、「七局下一人出局滿壘，超怕孫扛不住」、「他只用7球就滿壘，還投出3壞，根本沒想到會穩住，兩K下庄」。

回顧台西大戰七局下半場，孫易磊接替徐若熙投球，西班牙攻勢再起，一度滿壘、僅1人出局，但年僅19歲的日職火腿隊投手孫易磊冷靜應對，連飆2K化解危機，撐過比賽最驚險的時刻。

賽後談到兩度關鍵三振，孫易磊透露，「對前面打者時，變速球有丟進去，就安心很多，他們對我變速球好像掌握不是很好，節奏被我帶走，最後一顆直球我覺得他打不到，就丟進去。」

事實上，孫易磊以育成合約加盟火腿，去年整季都在二軍，他說，「在二軍很少有機會丟到滿場觀眾的比賽，回來台灣大家都認識你，在自己的主場很亢奮。」他也提到這一年的收穫，在資格賽收到成效，「在日職變化球很重要，有灌輸變化球角度和位置，這次就運用很好。」

▼孫易磊霸氣怒吼登上大聯盟官網。

