　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

路太直拚命衝！東彰快速道路通車滿月　超速、闖紅燈狂抓191件

▲東彰道路通車滿月超速、闖紅燈不斷，沿線警方採機動式執法。（圖／警方提供 縣府提供）

▲東彰道路通車，警方採機動式執法抓超速、闖紅燈。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣東彰快速道路全長28.2公里，串連花壇鄉銜接台74甲線，南至二水鄉連接縣道141，因全線沒有測速照相桿或科技執法，超速、闖紅燈案件頻傳，自2月24日通車才剛滿一個月，警方已取締超速95件、闖紅燈96件，平均每日超過6件違規，警方強調將持續不定時、不定點執法，呼籲用路人勿心存僥倖。

▲東彰道路通車滿月超速、闖紅燈不斷，沿線警方採機動式執法。（圖／警方提供 縣府提供）

▲東彰道路通車，機車逆向左轉。（資料圖／民眾提供）

東彰道路沿花壇台74甲線可直達二水，原需75分鐘的車程，縮短至僅約30分鐘，讓交通更順暢，北段速限70公里，南段因路幅較小，限速60公里。通車當晚有數十輛機車將大馬路當成自家便道，從巷口騎到東彰路口時，違規左轉逆向行駛，差點與對向的轎車發生迎面對撞，嚴重影響交通安全。

▲東彰道路通車滿月超速、闖紅燈不斷，沿線警方採機動式執法。（圖／警方提供 縣府提供）

▲東彰道路通車，警方採機動式執法抓超速、闖紅燈。（圖／警方提供）

由於全線無固定式測速桿或科技執法，整條道路寬敞筆直，通車後不少用路人競速駕駛，警方為此實施不定時、不定點機動式取締，30天來發生1件車禍1人受傷送醫，共取締超速95件、闖紅燈96件，平均1天取締逾6件。

警方強調，超速罰款1200至2400元，闖紅燈罰款1800至5400元。將根據交通流量數據及相關單位意見，評估未來是否設置固定式測速桿或科技執法設備，飆車及酒駕零容忍，籲請民眾切勿心存僥倖。

▲東彰道路通車滿月超速、闖紅燈不斷，沿線警方採機動式執法。（圖／警方提供 縣府提供）

▲東彰道路通車。（資料圖／縣府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大巨蛋驚見「野生男神觀戰」！親弟罕曝光　網驚：根本雙胞胎
快訊／林岱樺貪污案擴大！通法寺二度遭搜索　住持被帶回
林維恩「模仿柯文哲」感謝隊友！影片曝　中華隊學長笑翻
智利宣布緊急狀態！　全國陷一片黑暗
健身器材大廠總裁過世　享壽80歲
孟耿如罕見鬆口近況！　上山看摯愛：抱歉失約了
失誤當場崩潰哭！　西班牙三壘手MVP背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化縣首例！國道車禍駕駛內出血　院前超音波成功搶救

採購抗彈布爆爭議！國防部沒收大同6千萬貨款　最高院判還1225萬

獨／楊文欣3／10告別式　「最強大哥」呂崇民花籃致意

快訊／林岱樺貪污案擴大！通法寺二度遭搜索　釋煌智被帶回偵訊

土城死亡車禍！砂石車闖紅燈撞機車　騎士送醫搶救不治

妻戀上兒子老師「還視訊調情」　醫師尪嗆小王：我傳裸照給你

新光三越氣爆罹難樓管今出殯　溫暖微笑遺照惹百位同事淚崩

中國海警4船擾金門海域！海巡出動4巡防艇　中、英廣播監控驅離

遊艇走私400公斤大麻粉！製成菸可供70萬人吸食　7嫌被起訴

高雄大停水！婦衝友人家洗澡　「楠梓到美濃」走41公里迷路

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

彰化縣首例！國道車禍駕駛內出血　院前超音波成功搶救

採購抗彈布爆爭議！國防部沒收大同6千萬貨款　最高院判還1225萬

獨／楊文欣3／10告別式　「最強大哥」呂崇民花籃致意

快訊／林岱樺貪污案擴大！通法寺二度遭搜索　釋煌智被帶回偵訊

土城死亡車禍！砂石車闖紅燈撞機車　騎士送醫搶救不治

妻戀上兒子老師「還視訊調情」　醫師尪嗆小王：我傳裸照給你

新光三越氣爆罹難樓管今出殯　溫暖微笑遺照惹百位同事淚崩

中國海警4船擾金門海域！海巡出動4巡防艇　中、英廣播監控驅離

遊艇走私400公斤大麻粉！製成菸可供70萬人吸食　7嫌被起訴

高雄大停水！婦衝友人家洗澡　「楠梓到美濃」走41公里迷路

陸男大生畢業後把班導師娶回家　42歲母秒升格當婆婆

泰國遊覽車翻覆「17死20命危」！　乘客臉部變形被壓車底

躺下血壓反上升！　增加腦中風、心臟病危險性

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

彰化縣首例！國道車禍駕駛內出血　院前超音波成功搶救

美跨性別女星「護照遭強制改成男性」　對生活造成影響：我們不會消失

甦醒的毛利小五郎！《柯南：獨眼的殘像》新劇場版預告解禁

韓國瑜、傅崐萁不合王不見王？　他：韓私下向綠營嘆「小傅很大」

採購抗彈布爆爭議！國防部沒收大同6千萬貨款　最高院判還1225萬

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

社會熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

即／涉行賄讓兒坐爽牢！易淑寬抵桃檢應訊

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

李威窩裡反逃羈押　拚當污點證人

台中受刑人被室友連續性侵猥褻　身心狀態都變了

BMW猴殺人罪起訴！14hrs吸3種毒品

「立院吸金王」被封是現世媽祖　寺廟方丈宛如地下總幹事

即／新北司機遭機台砸中！頭部重創搶救無效亡

高金素梅姪子涉五星飯店開發弊案　900萬土地竟抵2億債

即／彰化最大危樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

曾控林智堅論文抄襲　余正煌爆吸金5000萬今晨50萬交保

一巧合曝神蹟！他們燒香拜拜完...轉頭驚見男屍

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

即／涉詐領助理費　林岱樺弟、2助理羈押禁見

更多熱門

相關新聞

遭妻控「偽娘」！夫反嗆買48個保險套

遭妻控「偽娘」！夫反嗆買48個保險套

彰化一名人妻控訴丈夫是「偽娘」，婚前隱瞞性向，喜歡穿女性衣物，在子女前穿女裝、還到摩鐵開性愛趴，令她身心受創，提離婚訴訟，丈夫則反駁，稱穿女裝是夫妻間的「閨房情趣」，曾買48個保險套，證明性生活如常，反控妻子對他施暴，曾申請保護令；法官考量丈夫管教子女方式粗暴，將子女親權判給媽媽，爸爸需月付撫養費直到小孩15歲。

一巧合曝神蹟！他們燒香拜拜完...轉頭驚見男屍

一巧合曝神蹟！他們燒香拜拜完...轉頭驚見男屍

16歲少年雙載遇逆向女　機車「蓋棉被」重摔

16歲少年雙載遇逆向女　機車「蓋棉被」重摔

她幫女友出頭　狠扯17歲少女頭砸地

她幫女友出頭　狠扯17歲少女頭砸地

即／彰化最大危樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

即／彰化最大危樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

關鍵字：

彰化超速闖紅燈逆向東彰快速道路

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

Melody離婚2年「新歡首曝光」

宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

Melody新歡起底竟然是MIT學霸　

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面