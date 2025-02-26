路太直拚命衝！東彰快速道路通車滿月　超速、闖紅燈狂抓191件

▲東彰道路通車，警方採機動式執法抓超速、闖紅燈。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣東彰快速道路全長28.2公里，串連花壇鄉銜接台74甲線，南至二水鄉連接縣道141，因全線沒有測速照相桿或科技執法，超速、闖紅燈案件頻傳，自2月24日通車才剛滿一個月，警方已取締超速95件、闖紅燈96件，平均每日超過6件違規，警方強調將持續不定時、不定點執法，呼籲用路人勿心存僥倖。

▲東彰道路通車，機車逆向左轉。（資料圖／民眾提供）

東彰道路沿花壇台74甲線可直達二水，原需75分鐘的車程，縮短至僅約30分鐘，讓交通更順暢，北段速限70公里，南段因路幅較小，限速60公里。通車當晚有數十輛機車將大馬路當成自家便道，從巷口騎到東彰路口時，違規左轉逆向行駛，差點與對向的轎車發生迎面對撞，嚴重影響交通安全。

▲東彰道路通車，警方採機動式執法抓超速、闖紅燈。（圖／警方提供）

由於全線無固定式測速桿或科技執法，整條道路寬敞筆直，通車後不少用路人競速駕駛，警方為此實施不定時、不定點機動式取締，30天來發生1件車禍1人受傷送醫，共取締超速95件、闖紅燈96件，平均1天取締逾6件。

警方強調，超速罰款1200至2400元，闖紅燈罰款1800至5400元。將根據交通流量數據及相關單位意見，評估未來是否設置固定式測速桿或科技執法設備，飆車及酒駕零容忍，籲請民眾切勿心存僥倖。

▲東彰道路通車。（資料圖／縣府提供）