台中16歲少年雙載遇逆向女　機車「蓋棉被」重摔！驚險影像曝

記者許權毅／台中報導

台中2名16歲梁姓、蔡姓少年今（25）日7時許無照雙載上路，結果一名江女騎車逆向起步，2車直接發生對撞，導致2名少年連人帶車「蓋棉被」，重摔倒地，所幸現場3人僅受擦挫傷。警方初判，江女逆向騎車以及梁姓少年騎車跨越分向限制線，均為肇事原因，比例待鑑定。

▲台中大甲今早發生一起車禍，一名女騎士逆向跟無照雙載少年發生碰撞。（圖／記者許權毅翻攝）



有其他民眾行車紀錄器拍下，梁姓少年從車陣中駛出，車輛壓到雙黃線，不料右側突然有一輛機車竄出，車輛煞車不及，直接撞上，整輛車往前翻，2名少年重摔後忍痛爬起，所幸安全帽牢牢戴緊保護頭部，但車輛已經嚴重撞損，留下滿地碎片。

▲▼後方行車紀錄器拍下整個過程，雙載少年車輛「蓋棉被」往前摔。（圖／記者許權毅翻攝）



大甲警分局今早7時53分獲報，大甲區水源路190號旁有車禍發生，經查為60歲江女從路邊逆向起步，橫越水源路車道，另名16歲梁姓少年搭載後座蔡姓少年，沿車道直行，結果江女車身與梁姓少年車頭碰撞。

經警方換算，江女車速為10公里，梁姓少年車速待鑑定；雙方駕駛人均無酒駕情勢，肇事原因初判為江女逆向行駛、梁姓少年違反禁止超車線（分向限制線），詳細肇事原因仍需再蒐集各項跡證後，由鑑定單位或法院研判之。