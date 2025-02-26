陳傑憲忍淚喊「壓力好大」！老婆心疼問「不累嗎」　回5字球迷看哭

▲台灣隊長陳傑憲。（圖／大會提供）

圖文／CTWANT

第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽（World Baseball Classic Qualifiers），昨（25）日中華隊以6：3擊敗西班牙，成功晉級正賽。賽前中華隊頂著12強冠軍的光環，被看好3連勝晉級，一路走來卻打得艱辛，「台灣隊長」陳傑憲賽後釋放壓力，受訪時連喊4次「壓力好大」，讓球迷好心疼。

本屆經典賽資格賽，中華隊一路跌跌撞撞，首戰5：12慘敗西班牙，接著9：1擊敗南非穩住陣腳，但在第三戰0：6被尼加拉瓜完封，陷入淘汰危機。昨晚附加賽再次迎戰西班牙，中華隊頂住壓力，成功以6：3擊敗對手，搶下晉級門票。

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陳傑憲賽後受訪時忍住激動情緒表示：「我覺得年輕人的壓力真的很大，畢竟12強我們拿冠軍，一定會被比較，之前還打的不好，年輕人壓力真的很大，這場比賽，我想告訴他們『謝謝他們』，帶領我們台灣前進WBC，我真的很感動，有他們的韌性與熱血、還有台灣人民的壓力，我很謝謝他們！」

對於前3場比賽的表現不盡理想，引發球迷怒吼，陳傑憲喊話全台球迷，盼能給年輕球員鼓勵：「我們站上球場壓力真的很大，希望你們給予適時的鼓勵而不是謾罵，『我們做到了』！」

中華隊取得晉級門票後，陳傑憲老婆綺綺在IG限時動態PO出他賽後畫面，分享夫妻間私下的對話，她曾問陳傑憲：「你不累嗎？」陳傑憲回覆：「國家需要我。」綺綺貼心喊話老公「辛苦了，終於放下此重擔，你是最棒的！」陳傑憲也轉發老婆的動態回應：「謝謝老婆的體諒與包容。」

▲陳傑憲老婆分享夫妻倆私下對話。（圖／綺綺IG）

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