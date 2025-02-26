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高金素梅姪子涉五星飯店開發弊案　900萬土地竟抵2億債

立委高金素梅（左）的侄子高晉揚（右）捲入苗栗溫泉飯店開發弊案。（翻攝高晉揚臉書）

▲立委高金素梅（左）的侄子高晉揚（右）捲入苗栗溫泉飯店開發弊案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

苗栗爆發溫泉飯店開發弊案！前苗栗縣長徐耀昌卸任前，火速通過泰安鄉一件25億元的溫泉飯店開發案，遭當地部落抗議程序違法，目前正由3名監委調查中。本刊掌握，飯店地主其實是立委高金素梅的侄子，他買下價值9百多萬元的原住民保留地後，又以2億元的金額抵押給開發商，讓開發商享有土地使用權，至於錢進了誰的口袋？有無涉及不法？有待司法單位深入追查。

位於苗栗泰安的汶水湯元渡假飯店目前興建中，預計明年正式營運。圖為飯店模擬畫面。（翻攝苗栗縣政府官網）

▲位於苗栗泰安的汶水湯元渡假飯店目前興建中，預計明年正式營運。圖為飯店模擬畫面。

去年8月，監察院接到陳情，有開發公司規劃在苗栗縣泰安鄉汶水溪中上游蓋溫泉飯店，該開發案是在縣長徐耀昌卸任前4個月通過，基地位於當地圓墩部落周邊，但該部落質疑，徐耀昌負責協助通過開發案，但是包括地目變更、環境影響評估都沒有通過部落會議討論，涉嫌圖利財團。3位監委浦忠成、范巽綠、鴻義章介入調查，也在去年11月到現場會勘。

高晉揚的土地每平方公尺210元，總價9百多萬元，卻抵押給業者2億元。（翻攝畫面）

▲高晉揚的土地每平方公尺210元，總價9百多萬元，卻抵押給業者2億元。

本刊接獲爆料，開發案雖是徐耀昌主導，但立委高金素梅的侄子、泰安鄉代表高晉揚卻掛名開發案的地主，依法原住民保留地禁止個人及公司行號買賣，但根據地政資料，高擁有的16塊、價值9百多萬原民地，卻把土地設定抵押2億元給開發公司，為何9百多萬元的土地能抵2億元的債？2億元是進了誰的口袋？有沒有其他人也分到這筆錢？其中有無涉及不法？都有待司法單位深入追查。

監委范巽綠（左3）等人接獲圓墩部落居民陳情，去年11月到開發案現場會勘。（翻攝盧光明臉書）

▲監委范巽綠（左3）等人接獲圓墩部落居民陳情，去年11月到開發案現場會勘。

另外，開發案背後還有中資的問題，開發公司的董事包括前中國臺企聯會長、中國臺灣同胞企業聯誼會副會長、東莞臺商協會副會長，還有徐耀昌的子弟兵、前泰安鄉代會主席的弟弟等等，除了劉興政以外，其他都是在中國經營許久的「樣板台商」。

立委高金素梅（右3）與前苗栗縣長徐耀昌（左3）交情不錯。（翻攝苗栗縣政府官網）

▲立委高金素梅（右3）與前苗栗縣長徐耀昌（左3）交情不錯。

針對指控，高晉揚坦承，他確實與汶水湯元公司有共同開發關係，但此部分涉及個人隱私及資產規劃，不便向無關之人說明。另汶水湯元公司投資之股東均為中華民國國民，資金亦無中資或外資。本刊另致電高金素梅辦公室求證，至截稿前尚無回應。


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