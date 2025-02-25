李威窩裡反逃羈押　破解「0724」組群拚當污點證人

▲知情人士指出，李威未遭聲押的原因之一是他窩裡反咬出案發當天在場者。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台北地檢署偵辦作家王薀（王江鎮）虐死弟子案，查獲王與藝人李威在去年7月24日案發後建「0724」LINE群組，由有演藝專長的李威當編劇，教導共犯如何卸責，事後王薀等7人陸續遭逮羈押，共犯之一的李威案發多次以證人身分出庭，直到昨（24日）轉列被告交保，知情人士指出，李威未遭聲押的原因之一是他窩裡反咬出案發當天在場者，並協助破解LINE群組及供出犯案過程，讓檢警循線逮人，全案將起訴由國民法官庭審理，李威可主張當污點證人要求依《證人保護法》從輕發落。

本刊調查，王薀擁不少信徒認為他有「神通」，去年7月間，王薀認為協助他計算與前妻的財產分配的蔡姓女弟子辦事不力，算到害他賠錢，其他弟子即逼蔡姓女子向「老師」王薀道歉，蔡女還被限制行動及剃光頭髮並要求跪在佛像面前磕頭懺悔，蔡姓女子後來1天只吃1餐，7月23日已無力站立，還被在場師兄姊扶起來繼續聽訓，7月24日她因「橫紋肌溶解症」死亡，王薀立即成立命名為「0724」LINE群組共謀善後。

案發時在場的藝人李威，因具有演藝專長，在「0724」LINE群組中被指定當編劇，開始討論要如何統一說法對外掩飾真相，以保護王薀，檢警發動偵辦時，王的弟子吳慧珠、姜芃妤、李淵源等人到案後，因有串證之虞遭依《刑法》傷害致死罪收押禁見，檢警今年1月將王薀逮捕收押，隨後李威被傳喚作證，全案共有王薀及運屍組3弟子及3名護法共7人遭收押，日前3被告或交保，目前仍有王薀等4人遭收押。

檢警偵辦期間，案情曾一度無法突破，辦案人員後來說服負責編劇的李威，由他供出案發時在場者及協助破解「0724」LINE群組，才讓共犯一一遭逮，檢察官也一直到昨天才將李威從證人身分改列被告，但不予聲請羈押而讓李威交保，將來李威可以污點證人身分，要求依《證人保護法》減刑或免刑。



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