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美軍原稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演　貼文默默移除「台灣」

▲▼美軍原本稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演，不過其貼文又默默移除「台灣」。（圖／金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）粉專）

▲美軍原本稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演，不過其貼文又默默移除「台灣」。（圖／金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）粉專，下同）

記者陶本和／台北報導

美軍25日透過「金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）」臉書粉專透露，台灣的軍隊與美國、泰國、日本、新加坡、韓國、印尼與大馬等國，超過200名軍人，在泰國進行「金色眼鏡蛇2025軍演」。不過經查證，該貼文釋出的照片，未有中華民國國旗或軍旗，初步我軍未參與該次軍事演習，但是否以觀察員或其他身份參與，我軍官方未有相關回應；而該官方粉專稍早也已將「台灣」從貼文中移除。

根據該官方粉專「原本」的貼文寫道，有超過200名來自美國、泰國、日本、新加坡、南韓、印尼、馬來西亞和台灣的軍人，於2月25日在泰國素拉納里營地的閱兵場上集結，迎接金色眼鏡蛇2025的開始。

不過，根據該粉專所釋出的照片，並未有中華民國的國旗與軍旗；經查證，我軍並未參與本次軍事演習。對此，稍早該官方粉專也已經將「台灣」從貼文中移除。

▼美軍原本稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演，不過其貼文又默默移除「台灣」，該圖為粉絲專頁的「編輯紀錄」。（圖／金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）粉專）

▲▼美軍原本稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演，不過其貼文又默默移除「台灣」。（圖／金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）粉專）

該粉專提到，美國太平洋陸軍司令克拉克上將（Gen. Ronald P. Clark）在會中表示，我們在這個區域的共同目標，就是透過團結備戰來防止戰爭。他強調，要預防戰爭必須依賴各方的努力，感謝泰國今年全力投入第44屆「金色眼鏡蛇」的籌備工作。

事實上，「金色眼鏡蛇」軍演長年由美國與泰國主導，聯合軍演的核心成員，除了美國與泰國之外，還有日本、馬來西亞、新加坡、韓國與印尼。

雖然台灣並未參與這次軍演，但這次參演方面，美軍派出超過3200名官兵，也會有超過30個國家擔任觀察員，至於台灣是否是以觀察員身份參與，並未得到證實。

▲▼美軍原本稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演，不過其貼文又默默移除「台灣」。（圖／金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）粉專）

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