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洗劫刺青店得手萬元！噴辣椒水搶走老闆隨身包　3男下場曝

▲桃園市陳姓男子於去年11月間夥同譚姓與葉姓少年共3人在中壢區元化路某刺青店向老闆噴灑辣椒水後搶走隨身包包，當場被熱心民眾包圍報警起出贓款與證件等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲陳姓男子於去年11月間夥同譚姓與葉姓少年共3人，在中壢區元化路某刺青店向老闆噴灑辣椒水後搶走包包。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子因缺錢花用，去年11月間夥同譚姓男子與1名葉姓少年共3人前往中壢區元化路某刺青店，突然持辣椒水向老闆噴灑後趁機搶走其隨身包包，被害人追出呼救，熱心路人包圍3人報警處理，中壢警方出動快打部隊到場制伏3人帶回偵訊；桃檢複訊時，陳、譚等2人坦承犯行，檢方偵結依強盜未遂罪嫌起訴，並向院方具體求刑各3年9月，併科罰金5萬元以示儆懲，葉姓少年部分則依少年事件處理法送桃園少年法庭審理。

檢警調查，19歲陳姓男子於去年11月25日下午3時許，打電話給中壢區元化路上某刺青店老闆預約刺青，再與同案24歲譚姓男子與16歲葉姓少年共3人，於下午4時許抵達刺青店，晚間8時許，陳男透過IG通知譚姓男子與葉姓少年開始行動，由譚持辣椒水向刺青店老闆臉上噴灑，使其無法抗拒，再由葉姓少年奪取老闆隨身包包交給陳男，3人隨即逃逸。

老闆受痛後仍忍痛下樓求救，並與陳發生拉扯，路人見狀立即包圍陳等3人，中壢警方據報後立即出動快打部隊到場，將19歲陳姓男子、24歲譚姓男子與一名葉姓少年共3人帶回偵訊。

桃檢複訊時，陳、譚等2人坦承犯行不諱，警方提供現場照片、贓物1萬600元與泰國外幣等照片與被害人指證等佐證，檢方認為，陳、譚2人均為成年人，僅因缺錢花用即夥同少年即對無恩怨告訴人實施本案之強盜未遂案，足見其對金錢價值偏差，檢方偵結依結夥3人之強盜未遂罪嫌起訴，並具體求刑各3年9月，併科罰金5萬元，涉案葉姓少年部分則依少年事件處理法送桃園少年法庭審理。

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