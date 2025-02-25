易淑寬、監所人員疑涉貪瀆　矯正署：如有不法依規定嚴懲

▲資深藝人易淑寬涉及貪瀆案，目前易女與相關涉案人與證人都在廉政署訊問中，預計傍晚左右送桃園地檢署複訊。（圖／ET資料照）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署肅貪組組檢察官今（25）日指揮廉政署、兵分多路搜索台北監獄2名科員在內等4名嫌疑人，其中包括資深藝人易淑寬與3名證人在內，目前仍由廉政署訊問中，預計今天傍晚左右會送抵桃檢複訊；此外，法務部矯正署針對檢廉上午針對北監調查一事回應說明，矯正署已囑北監全力配合，俾利案件釐清，如有職員涉嫌不法，將勿枉勿縱依規嚴處。

資深女星易淑寬因獨子易寶宏涉及台北夜店殺警案遭判刑9年定讞，2019年6月在矯正署台北監獄服刑，2022年3月獲准至台東武陵外役監服刑，未料卻傳出易寶宏於放假期間喝酒PO網坐爽監，高調服刑態度引發外界譁然！其中北監當年審核2名科員被調查有無縱放情事，桃檢肅貪組今天指揮廉政署搜索約談，帶回4名嫌疑人3名證人，其中包括易淑寬在內。

桃園地檢署對於指揮廉政署調查易淑寬是否列為被告或抑或證人身分，仍未鬆口，須待檢察官複訊後才能釐清確認；此外，檢方也懷疑易淑寬之子易寶宏從北監到台東武陵外役監審核過程，應該不只是北監行政疏失，懷疑可能有收賄情事。

▲易淑寬預計今天傍晚送抵檢方複訊。（資料照／記者沈繼昌攝）

但據了解，北監曾對2名承辦科員祭出申誡1次處分，但遭矯正署退回再議，北監為此二度召開考績會，對2名科員加重懲處，各記2次申誡，至於科長則因督導不周記申誡1次。

此外，矯正署下午針對台北監獄配合檢廉單位調查一事提出說明，該監係於上午配合檢廉人員入監調查，本署已囑該監全力配合，俾利案件釐清，如有職員涉嫌不法，將勿枉勿縱依規嚴處。目前案情仍待檢廉調查釐清，細節內容尚不清楚，因此無法說明。