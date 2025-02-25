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車上寫作業陪父親出席告別式　他完全自習考取高中雙榜首

▲▼ 在田邊讀書長大的孩子，考出亮眼成績 。（圖／永慶高中提供）

▲國文、英文和社會滿級分，左至右依序是鄭凱文、陳智翔、許弼荏及校長郭春松 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大學學測成績放榜，嘉義縣永慶高中表現亮眼，許弼荏是本次學測的雙料榜首。統計「國英數A自」四科成績計算，以許弼荏的53級分、鄭凱文52級分、黃聆毓50級分成績最突出；若統計「國英數B社」四科，則以許弼荏51級分、鄭凱文50級分、劉安祈49級分、游子淵49級、江育廣48級分表現得最為亮眼。社會組學生則以劉安祈、江育廣、李佳怡、陳智翔表現較為突出。此外，國英數社自五科達頂標的人數共有50人次、達前標的人數更多達89人次。

▲▼ 在田邊讀書長大的孩子，考出亮眼成績 。（圖／永慶高中提供）

▲許弼荏生活之餘更陪同告別式司儀的父親 。（圖／永慶高中提供）

許弼荏於今年學測以自然組53級分、社會組51級分，成為高中雙榜首，其中國文、英文、數學、自然均達頂標，且英文達滿級分。來自農村鄉下的許弼荏，自小不僅需下田協助農務外，更時常在田邊讀書、完成學習作業，培養了他堅韌不拔的精神。國中階段，他直升永慶高中國中部，就讀期間積極參與校務，擔任班長、處室志工，並在國三時主持三場國際線上交流活動，展現國際視野與英語能力。

以榜首之姿畢業後，許弼荏選擇直升永慶高中，並以科展研究與青年大使團為發展重心。他擔任第二屆青年大使團團長，推動國際交流、籌辦偏鄉服務學習營隊及國小生體驗營，展現卓越的領導與活動策劃能力。同時，他投入科學展覽研究，以「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」為題，勇奪第63屆第四區科展行為與社會科學科特優，以及全國科展鄉土教材獎，充分展現社會議題的關懷與研究能力。

許弼荏強調，自己在高中階段完全未補習，仰賴課堂學習與自律規劃來達成學業目標，並感謝永慶高中提供多元學習機會，讓他能投入國際交流、服務學習及營隊活動，實現學習藍圖與理想。

校長郭春松表示，弼荏於今年學測以自然組53級分、社會組51級分，成為高中雙榜首，其中國文、英文、數學、自然均達頂標，且英文達滿級分。而弼荏的父親許正寶先生不僅是一名青農外，更是性別平等推廣的告別式司儀，同時更是縣政國本學堂第一屆畢業生代表。在家庭環境、學校環境共同的努力與配合下，能夠實現弼荏在各方面的優異表現。弼荏能夠有優異的學測表現，確實是一名允文允武、全方多元的典範。

▲▼ 在田邊讀書長大的孩子，考出亮眼成績 。（圖／永慶高中提供）

▲許弼荏運用車上空間做作業念書 。（圖／永慶高中提供）

鄭凱文，以會考5A7+的優異成績選擇就讀離家近的永慶高中。他擅於利用網路資源，時常上網了解各科容易出題的重點單元，並針對這些部分加強複習。此外，他特別關注每年的諾貝爾獎得獎資訊，因為相關內容常成為自然科考題，這樣的準備讓他答題時更得心應手。

▲▼ 學測成績放榜，嘉義縣永慶高中表現亮眼 。（圖／永慶高中提供）

▲學測成績放榜，嘉義縣永慶高中表現亮眼，由左至右依序是鄭凱文、江育廣、陳智翔、劉安祈、李佳怡、許弼荏、郭春松校長 。（圖／永慶高中提供）

在學測壓力下，鄭凱文透過跑步來紓壓，保持良好的身心狀態。他對科技產業發展相當關注，特別是半導體和人工智慧等領域，未來希望能夠進入清華大學或交通大學的資訊工程系，並投身於科技產業，為社會帶來創新與突破。

畢業於六嘉國中的陳智翔，是本次學測唯一在國文與社會兩科取得滿級分的學生。他認為，學習的關鍵在於「閱讀」，除了課堂專心聽講、回家認真複習外，他更利用空閒時間大量閱讀，拓展課外知識。他表示，這樣的學習經驗讓他在面對課外考題時能夠舉一反三、靈活應對。此外，他時常關注社會公民議題，並期望未來能往法政或管理領域發展。

永慶直升的江育廣同學熱愛街舞，是「築夢者街舞」成員之一。從對街舞的好奇到全然投入的練習過程，不但讓他從中獲得成就感與自信，更進而提升他對課業的投入與愈挫愈勇的學習韌性。此外，他因受到翌丹老師的啟發，對輔導諮商領域產生濃厚興趣，未來希望能投身相關領域，幫助更多人。

社會組學生的多元發展與學習表現，展現永慶高中豐富的學習資源與支持系統，幫助學生在不同領域發光發熱。
永慶高中郭春松校長表示，今年學測的難度較去年提高許多，但永慶高中在國文、英文、社會科均有學生考滿級分。值得一提的是，今年國文科達頂標的人數更是大幅增加，從去年的16人次，增加為23人次，成長了43%；數A達前標的學生也從12人增加為17人，成長了41%。

永慶高中每年學測成績都開出紅盤，是學校優質教學的具體展現。學測成績表現優異的學生，除了永慶高中國中部直升上來的學生之外，也包含來自鄰近學校畢業的優秀學子，譬如東石國中、朴子國中、北興國中、六嘉國中、建國國中等。他感謝學校老師總是犧牲下班時間，留下來為學生解惑，讓學生不管學業或心理層面都得到最好的支持與照顧，今日這份榮耀屬於全校師生。

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