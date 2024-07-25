師鐸獎公布！嘉義永慶高中校長郭春松、協同高中老師黃明真獲獎

▲ 永慶高中校長郭春松獲師鐸獎，縣教育處長李美華代縣長翁章梁前往貼榜。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部公布師鐸獎獲獎名單，嘉義縣立永慶高中校長郭春松及私立協同高中黃明真老師榮獲師鐸獎殊榮，教育處長李美華今23日代表縣長翁章梁到校貼榜祝賀。

李美華表示，郭春松校務經營有成，其毅力與前瞻作為深受師生敬佩；黃明真從事教職37年，耐心輔導特殊學生，引導學生在科展中獲得重大成就，尤其敬佩黃老師進行性別重建手術，因為老師的勇敢，給予跨性別學生更大的勇氣。

郭春松說，過去有學生填寫升學志願時與父母發生摩擦，在他協助下順利幫學生釐清人生方向，如今該生成為運動心理諮詢老師，提供運動國手心理支持，這段往事展現「堅持的力量」，令人記憶猶新。

郭春松也說，擔任竹崎和永慶高中校長期間，以「珍視學生，猶如親生」態度面對教育，學校團隊的用心能夠讓家長放心，讓每位孩子適性揚才，成就每一個孩子。

黃明真分享在「動態幾何與代數軟體」課程曾接觸一位特殊生，這位學生年僅國一就開始鑽研仿生獸，自己決心陪伴該生完成研究，這名同學國三時獲全國賽第三名，上高中後引導該生提前接觸大學課程，順利申請青少年科學人才培育計畫，最後休學在家研究「球型馬達」並在台灣國際科展獲獎，也參加美國科展獲工程機械第二名，順利保送台大電機系。

黃明真說，這位學生自台大休學後創立科技公司研發球型馬達商業用途，111年搭載SpaceX火箭順利發射台灣太空新創研發「球型馬達技術」的微型衛星。

黃明真感謝家人與同仁支持陪伴學生完成各項科展，也幫助學生獲得重大科學成就，感謝吳仁健校長、萬德樹校長和黃淵泰校長支持，最後為跨性別老師們加油，只要社會願意接納，大家一定能將教育做得更好。