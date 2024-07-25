　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

師鐸獎公布！嘉義永慶高中校長郭春松、協同高中老師黃明真獲獎

▲▼ 永慶高中校長郭春松、協同高中老師黃明真獲師鐸獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 永慶高中校長郭春松獲師鐸獎，縣教育處長李美華代縣長翁章梁前往貼榜。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部公布師鐸獎獲獎名單，嘉義縣立永慶高中校長郭春松及私立協同高中黃明真老師榮獲師鐸獎殊榮，教育處長李美華今23日代表縣長翁章梁到校貼榜祝賀。

▲▼ 永慶高中校長郭春松、協同高中老師黃明真獲師鐸獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

李美華表示，郭春松校務經營有成，其毅力與前瞻作為深受師生敬佩；黃明真從事教職37年，耐心輔導特殊學生，引導學生在科展中獲得重大成就，尤其敬佩黃老師進行性別重建手術，因為老師的勇敢，給予跨性別學生更大的勇氣。

郭春松說，過去有學生填寫升學志願時與父母發生摩擦，在他協助下順利幫學生釐清人生方向，如今該生成為運動心理諮詢老師，提供運動國手心理支持，這段往事展現「堅持的力量」，令人記憶猶新。

郭春松也說，擔任竹崎和永慶高中校長期間，以「珍視學生，猶如親生」態度面對教育，學校團隊的用心能夠讓家長放心，讓每位孩子適性揚才，成就每一個孩子。

▲▼ 永慶高中校長郭春松、協同高中老師黃明真獲師鐸獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

黃明真分享在「動態幾何與代數軟體」課程曾接觸一位特殊生，這位學生年僅國一就開始鑽研仿生獸，自己決心陪伴該生完成研究，這名同學國三時獲全國賽第三名，上高中後引導該生提前接觸大學課程，順利申請青少年科學人才培育計畫，最後休學在家研究「球型馬達」並在台灣國際科展獲獎，也參加美國科展獲工程機械第二名，順利保送台大電機系。

黃明真說，這位學生自台大休學後創立科技公司研發球型馬達商業用途，111年搭載SpaceX火箭順利發射台灣太空新創研發「球型馬達技術」的微型衛星。

黃明真感謝家人與同仁支持陪伴學生完成各項科展，也幫助學生獲得重大科學成就，感謝吳仁健校長、萬德樹校長和黃淵泰校長支持，最後為跨性別老師們加油，只要社會願意接納，大家一定能將教育做得更好。

 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／愛河水位暴漲　七賢三路變「七賢河」
快訊／台鐵橋樑遭沖毀　驚悚畫面曝
快訊／高雄幾乎泡水裡！　陳其邁：接獲200件災情
車道變瀑布！雨灌地下室...住戶肉身擋水畫面曝
快訊／最新雨量預測！　10縣市山區明晨達「停班課標準」
溪水暴漲！情侶睡車內驚醒：淹到腳了　30車慘泡水
快訊／中南部57區淹水警戒！　51區列一級
放2天颱風假「蒸發400億」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強風豪雨　大武警協助居民加設防颱措施保平安

颱風天民眾機車故障求救　台東警護送返家

台南第3場中型徵才8月17日南美里活動中心登場　 提供逾千個工作機會

颱風凱米來襲路樹倒車道　台東警緊急排除恢復交通

凱米颱風暴雨來襲停收垃圾　台南環局人力投入巡清積極維護市容

嘉義縣新農民培育「一季園主」　拉拔青年有效從農

凱米颱風帶來強風暴雨吹倒路樹　潮州警冒風雨迅速排除

鼓勵雇主打造中高齡友善職場　嘉義就業中心助70歲婦女就業

凱米颱風來襲　東港警出奇招保護獨居男住處安全

師鐸獎公布！嘉義永慶高中校長郭春松、協同高中老師黃明真獲獎

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

強風豪雨　大武警協助居民加設防颱措施保平安

颱風天民眾機車故障求救　台東警護送返家

台南第3場中型徵才8月17日南美里活動中心登場　 提供逾千個工作機會

颱風凱米來襲路樹倒車道　台東警緊急排除恢復交通

凱米颱風暴雨來襲停收垃圾　台南環局人力投入巡清積極維護市容

嘉義縣新農民培育「一季園主」　拉拔青年有效從農

凱米颱風帶來強風暴雨吹倒路樹　潮州警冒風雨迅速排除

鼓勵雇主打造中高齡友善職場　嘉義就業中心助70歲婦女就業

凱米颱風來襲　東港警出奇招保護獨居男住處安全

師鐸獎公布！嘉義永慶高中校長郭春松、協同高中老師黃明真獲獎

高雄美濃淹到分不清道路　路邊欄杆險滅頂！現場照曝光

黎智英「串謀勾結外國勢力罪」等三罪表面證供成立

「TOYOTA雙生新休旅」化身迷米小RAV4！1.2升動力搭上超帥氣外觀

強風豪雨　大武警協助居民加設防颱措施保平安

凱米直撲福建　將攜巨量水氣襲「大陸10餘省」

盧秀燕飛美急回台遭批「浪費公帑」　藍委提林佳龍嗆綠別噁心了

快訊／愛河水位暴漲外溢！鹽埕整條街成汪洋　水淹半顆輪胎高

凱米逗留台灣海峽「爆發肥厚颱風尾」　粉專：南部兇猛雷雨

颱風天民眾機車故障求救　台東警護送返家

快訊／台鐵「小清水橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

地方熱門新聞

即／花蓮咖啡店「巨型摩艾像」遭吹斷　躺倒馬路中央

高雄楠梓晚間停電　民眾：快熱死

即／南投信義鄉東埔村投95線雙向封閉

高雄漢神上午不開　夢時代義享明宣布

台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴2千多人向觀音佛祖祝壽

凱米颱風來襲又逢大潮台南安平運河水位滿溢店家淹水

嘉義市上班上課　市民灌爆黃敏惠臉書

民眾搶看桃園即時影像瀏覽數破50萬

台南5校校舍工程榮獲國家卓越建設獎

即／確定了！台中市宣布明天停班課

嘉義水上基地開放　停車預約半小時額滿民眾崩潰　

48公頃鳳林遊憩區首開放　入秋大露營有早鳥優惠

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

南投45幸運兒中籤正取獲青年住宅承購權

更多熱門

相關新聞

即／強颱凱米來襲　嘉義縣宣布7／25停止上班上課

即／強颱凱米來襲　嘉義縣宣布7／25停止上班上課

凱米颱風24日上午11時已由中度颱風轉為強颱，嘉義縣政府指出，依據氣象署預報資訊，嘉義縣明日（7月25日）風力及雨量均已達停班停課標準，為維護民眾安全，宣布明日（7月25日0時起至24時止）停止上班、停止上課。

衛福部考核嘉義縣社福績效

衛福部考核嘉義縣社福績效

10年書信往來「改變感化院學生」　新北校長獲師鐸獎

10年書信往來「改變感化院學生」　新北校長獲師鐸獎

嘉義縣落實智慧科技照護

嘉義縣落實智慧科技照護

嘉義縣籲請農漁民及作業船隻　注意颱風動態

嘉義縣籲請農漁民及作業船隻　注意颱風動態

關鍵字：

嘉義縣郭春松黃明真師鐸獎

讀者迴響

熱門新聞

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

高雄旗山「濟公像」被淹！　旗山溪暴漲緊急封橋

竹科工程師墜樓亡！爆霸凌內幕　公司回應了

即／高雄月世界淹成水世界　田寮網紅小七成孤島

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面