　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

日本夢前高校國際教育交流　首次訪台參訪永慶高中

▲▼日本夢前高校的首次訪台交流來嘉義縣永慶高中 。（圖／永慶高中提供）

▲日本夢前高校的首次訪台交流來嘉義縣永慶高中，雙方互贈紀念品   。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

永慶高中21日迎來日本兵庫縣立夢前高校的首次訪台交流，雙方師生近兩百人，在熱烈的氛圍中展開了跨國文化交流的盛會，並由嘉義縣教育處科長葉信一、永慶高中校長郭春松、家長會長陳淑紅等人帶領，包括雙語班學生、永慶大使團和科普團隊在內的永慶師生，於校門口揮舞台灣與日本國旗，熱烈歡迎夢前高校師生的到來。

▲▼日本夢前高校的首次訪台交流來嘉義縣永慶高中 。（圖／永慶高中提供）

▲日本夢前高校學生與嘉義縣永慶高中相見歡 。（圖／永慶高中提供）

夢前高校是永慶高中的首所姊妹校，在校長田中良夫的帶領下，八十多位師生特地南下台灣，與永慶高中進行首次正式交流。迎賓儀式在永慶高中管絃樂團悠揚的演奏聲中拉開帷幕，迎賓儀式由永慶高中管絃樂團的演奏揭開序幕，兩校校長分別發表致詞，表達對彼此的熱情歡迎與感謝之意。

郭春松表示，這次與夢前高校的交流是永慶高中國際教育的又一重要里程碑，希望藉由這次的互動，讓學生看見不一樣的文化與世界，同時對彼此的文化有更深入的了解與尊重。他強調，期待未來兩校能持續深化合作，促進更多元的文化交流。

▲▼日本夢前高校的首次訪台交流來嘉義縣永慶高中 。（圖／永慶高中提供）

▲日本夢前高校的首次訪台交流獻給嘉義縣永慶高中，雙方國際交流跨出一大步 。（圖／永慶高中提供）

夢前高校校長田中良夫表示，這次的跨國經驗不但拓展夢前師生的國際視野，也讓學生在學習中感受到台灣學生的熱情與活潑。

永慶高中為了這次國際交流精心策劃了一系列活動，不僅讓夢前高校的學生體驗了台灣傳統甜點「愛玉」的製作，還安排了充滿趣味的科學小遊戲「猴子向上爬」，並舉辦了一場充滿青春活力的躲避球比賽。兩校學生依次分成四個小隊，透過兩兩比賽在揮灑汗水的同時，也加深了彼此的互動與情誼。

▲▼日本夢前高校的首次訪台交流來嘉義縣永慶高中 。（圖／永慶高中提供）

葉信一則說，交流活動肯定永慶高中在國際教育方面穩健紮實，並且結合校本特色課程與活動，為師生們提供了難得的跨國交流的機會，讓學生不僅能拓展國際視野，也豐富了學校的學習生活。

 
ET快訊
日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！　下海價碼曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中壢中興巷社宅10／28起受理　保留名額給護理人員申請

2024大觀盃海洋國際馬拉松　「單身聯誼路跑」助幸福上路

邱奕勝向監委「告狀」　中央統籌分配稅款對桃園不公！

藏書約2000本　桃園市立圖書館總館設置客家圖書專區

登山客卓武山走失 　嘉義縣消防局疾馳救援

日本夢前高校國際教育交流　首次訪台參訪永慶高中

看好桃園發展　日本廚衛miratap青埔開設首間海外展示間

民雄警健走活動協助交安　呼籲注意交通安全及反詐騙

2024台灣創新技術博覽會　中大獲4金3銀5銅佳績

民俗專家被酸民惡意批評！廖大乙不只提告　還帶父母遺照衝網友家

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

板橋2機車擦撞嚴重車禍　18歲騎士撞燈桿送醫不治

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

15歲少年外公結束1小時警詢　現身喊：鑰匙放很隱密的地方

中壢中興巷社宅10／28起受理　保留名額給護理人員申請

2024大觀盃海洋國際馬拉松　「單身聯誼路跑」助幸福上路

邱奕勝向監委「告狀」　中央統籌分配稅款對桃園不公！

藏書約2000本　桃園市立圖書館總館設置客家圖書專區

登山客卓武山走失 　嘉義縣消防局疾馳救援

日本夢前高校國際教育交流　首次訪台參訪永慶高中

看好桃園發展　日本廚衛miratap青埔開設首間海外展示間

民雄警健走活動協助交安　呼籲注意交通安全及反詐騙

2024台灣創新技術博覽會　中大獲4金3銀5銅佳績

民俗專家被酸民惡意批評！廖大乙不只提告　還帶父母遺照衝網友家

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼看出關鍵」判婚姻無效

營養師曝醬料藏有「精緻糖」　小心吃下過多糖分不自知

DIOR x F1車神Lewis Hamilton出炫彩球鞋　LOEWE x On保證時髦好穿

中壢中興巷社宅10／28起受理　保留名額給護理人員申請

29年藥價從49砍剩1.96！百憂解確定退出台灣　11月1日起停止供貨

2024大觀盃海洋國際馬拉松　「單身聯誼路跑」助幸福上路

邱奕勝向監委「告狀」　中央統籌分配稅款對桃園不公！

藏書約2000本　桃園市立圖書館總館設置客家圖書專區

登山客卓武山走失 　嘉義縣消防局疾馳救援

日本夢前高校國際教育交流　首次訪台參訪永慶高中

大貓熊寶寶身體對折還能睡　倒栽蔥姿勢違反「熊體工學」

地方熱門新聞

立委成功爭取EMU3000新型座椅　籲開放試坐票選

媽酒駕欠繳9萬元罰款　壽險遭扣押！兒急了

被惡意批評！廖大乙父母遺照衝網友家

吳禹寰建議引進摩天輪停車場解決停車難題

北中市長同框簽署捷運合作備忘錄

台鐵新左營站驚傳電梯故障！5人受困

雲林議長現身請假　縣府團隊、議會同仁迎接

台南市政府攜手商研院一起為台南農產拼外銷

中壢中興巷社宅　10/28起受理申請

桃園市立圖書館總館　設置客家圖書專區

台中市觀旅局攜手糕餅名店推3款文創禮　助在地品牌邁向國際

2024大觀盃馬拉松　單身聯誼路跑助幸福上路

邱奕勝向監委告狀　統籌分配款對桃園不公

看好桃園發展　日本廚衛miratap開設海外展示間

更多熱門

相關新聞

師鐸獎公布！嘉義2人獲獎

師鐸獎公布！嘉義2人獲獎

教育部公布師鐸獎獲獎名單，嘉義縣立永慶高中校長郭春松及私立協同高中黃明真老師榮獲師鐸獎殊榮，教育處長李美華今23日代表縣長翁章梁到校貼榜祝賀。

永慶高中繁星創新高紀錄頂大42人上榜

永慶高中繁星創新高紀錄頂大42人上榜

永慶高中繁星台成清陽交政　44人上榜

永慶高中繁星台成清陽交政　44人上榜

永慶高中學測成績五科頂標人數62人次

永慶高中學測成績五科頂標人數62人次

永慶高中80學生白水湖壽島淨灘

永慶高中80學生白水湖壽島淨灘

關鍵字：

永慶高中姊妹校交流郭春松夢前高校

讀者迴響

熱門新聞

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

即／陸發「離台最近」航行警告　牛山島實彈射擊

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

張菲擁「上千張鴻海股票」

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

即／全台「核電歸零」41天！台電回應了

玩Pokemon go「1功能」驚覺女友出軌

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

獨／15歲少年開車釀3死　父創設宮廟大門深鎖

快訊／結束1小時警詢！15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方

陸籍房客跑了！　房東開門見這一幕驚呆

口臭要小心！口腔4狀況「可能是癌症前兆」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面