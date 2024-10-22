日本夢前高校國際教育交流　首次訪台參訪永慶高中

▲日本夢前高校的首次訪台交流來嘉義縣永慶高中，雙方互贈紀念品 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

永慶高中21日迎來日本兵庫縣立夢前高校的首次訪台交流，雙方師生近兩百人，在熱烈的氛圍中展開了跨國文化交流的盛會，並由嘉義縣教育處科長葉信一、永慶高中校長郭春松、家長會長陳淑紅等人帶領，包括雙語班學生、永慶大使團和科普團隊在內的永慶師生，於校門口揮舞台灣與日本國旗，熱烈歡迎夢前高校師生的到來。

▲日本夢前高校學生與嘉義縣永慶高中相見歡 。（圖／永慶高中提供）

夢前高校是永慶高中的首所姊妹校，在校長田中良夫的帶領下，八十多位師生特地南下台灣，與永慶高中進行首次正式交流。迎賓儀式在永慶高中管絃樂團悠揚的演奏聲中拉開帷幕，迎賓儀式由永慶高中管絃樂團的演奏揭開序幕，兩校校長分別發表致詞，表達對彼此的熱情歡迎與感謝之意。

郭春松表示，這次與夢前高校的交流是永慶高中國際教育的又一重要里程碑，希望藉由這次的互動，讓學生看見不一樣的文化與世界，同時對彼此的文化有更深入的了解與尊重。他強調，期待未來兩校能持續深化合作，促進更多元的文化交流。

▲日本夢前高校的首次訪台交流獻給嘉義縣永慶高中，雙方國際交流跨出一大步 。（圖／永慶高中提供）

夢前高校校長田中良夫表示，這次的跨國經驗不但拓展夢前師生的國際視野，也讓學生在學習中感受到台灣學生的熱情與活潑。

永慶高中為了這次國際交流精心策劃了一系列活動，不僅讓夢前高校的學生體驗了台灣傳統甜點「愛玉」的製作，還安排了充滿趣味的科學小遊戲「猴子向上爬」，並舉辦了一場充滿青春活力的躲避球比賽。兩校學生依次分成四個小隊，透過兩兩比賽在揮灑汗水的同時，也加深了彼此的互動與情誼。

葉信一則說，交流活動肯定永慶高中在國際教育方面穩健紮實，並且結合校本特色課程與活動，為師生們提供了難得的跨國交流的機會，讓學生不僅能拓展國際視野，也豐富了學校的學習生活。