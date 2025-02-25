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機捷工程車凌晨吊掛車輪偏移軌道　4列車延誤+380旅客受影響

▲機場捷運今天凌晨1時許工程車進行吊臂吊掛作業時發生車輪偏移軌道事件，工程人員進行搶修。（圖／桃園大眾捷運公司提供）

▲機場捷運今天凌晨1時許工程車進行吊臂吊掛作業時發生車輪偏移軌道事件，工程人員進行搶修。（圖／桃園大眾捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場捷運今（25）日凌晨1時許工程車吊臂吊掛作業時，發生車輪偏移軌道事件，工程人員察覺後立即搶修，並已於清晨5時許完成搶修，但自清晨6時許營運模式直達車調整為每站停車，初步統計本次事件影響共4列車，最大延誤15分鐘，約380名旅客受影響，目前全線列車均依時刻表行駛，班距調整期間，造成旅客不便敬請見諒。

桃園捷運公司指出，今天凌晨1時51分時，工程車在A15大園站執行站體油漆工程機具吊掛作業時，工程車因重心偏移導致車輪偏移軌道，工程人員立即進行搶修作業，已於清晨5時44分完成搶修作業。

桃園捷運公司表示，今天清晨6時起，機場捷運班距恢復前，直達車營運模式調整為每站停車，普通車進行班距調整中，會有些許延誤。直達車配合尖峰時間人潮疏運，往台北方向採取站站停靠，8時12分已恢復一般營運模式（停靠A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12&A13機場第一與二航廈站），南延直達車亦恢復停靠A18高鐵桃園站及A21環北站。

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桃園捷運公司表示，目前全線列車均依照時刻表行駛，統計本次事件影響共4列車，最大延誤15分鐘，約有380名旅客受到影響，班距調整期間，造成旅客不便敬請見諒。

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