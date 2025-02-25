快訊／樹林彩券行開出20億頭獎+2注貳獎　店家曝：中獎人未聯絡

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

威力彩頭獎20.07億昨晚一注獨得！開出頭獎的新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」，同時也開出2注貳獎，今天（25日）一早店家便買了鞭炮祝賀一番。店家表示，中獎人目前尚未與彩券行聯絡，至於是否是同一個人包牌奪得大獎，就不得而知。

▲新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出威力彩頭獎。（圖／記者陳以昇攝）



金發野彩券行代理人表示，由於昨天買氣超旺，來買威力彩的人實在太多，不知道到底誰才是中獎人，這次一連開出頭獎及2注貳獎，創下驚人紀錄，但店家也不清楚是不是同一個人包牌中獎，目前中獎人還沒有與彩券行聯絡。彩券行也預估，今天買氣可能會越來越好，尤其是下班後可能會有更多人湧入彩券行。

▲「金發野彩券行」同時開出威力彩頭獎及2注貳獎。（圖／記者陳以昇攝）



彩券行代理人透露，平常就有很多人會來包牌，最常見的包牌方式有2種，第一種「第一區挑選6個號碼」搭配「第二區包01至08」，這樣包起來是800元一組。第二種是「第一區38顆號碼隨機分成7組號碼」，搭配「第二區包01到08」，一組為5600元俗稱「超級全餐」， 雖然比較貴，但中獎機率相對較高。

▲店家今早放鞭炮慶祝。（圖／記者陳以昇攝）



附近民眾受訪表示，金發野彩券行財氣很旺，上次過年來刮一張200元中1000元，昨晚威力彩也中了3注100元，剛剛才來彩券行換獎，還加碼買了大樂透沾沾財氣。