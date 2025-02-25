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苗栗男酒駕未打方向燈遭攔查　竟點燃打火機丟進機車油箱！　

▲吳姓失業男交通違規被攔查，竟情緒失控縱火燒自己機車油箱桶。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲吳姓失業男交通違規被攔查，竟點燃打火機丟進機車油箱。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市一名吳姓男子剛失業心情不好，借酒澆愁後騎機車外出找工作，結果未打方向燈被警方攔查，酒測值超標要被逮捕時，吳男情緒失控，乘警方未注意，竟將打火機點燃丟進機車油箱桶，火光瞬間衝出，警方壓制吳嫌時，附近汽車修理廠員工趕緊拿滅火器協助撲滅，吳男也依公共危險罪嫌被法辦。

頭份警分局今天說，頭份派出所員警21日16時執行巡邏勤務，在頭份市中興路發現一輛機車轉彎時未打方向燈，警方在中興路、信義路15巷口攔停，聞到吳姓騎士（55歲）渾身散發酒氣，當場對吳實施酒測，酒測值達0.32MG/L。

▲吳姓失業男交通違規被攔查，竟情緒失控縱火燒自己機車油箱桶。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲吳姓失業男交通違規被攔查，竟情緒失控縱火燒自己機車油箱桶。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方依法要逮捕時，吳嫌藉機背對員警推倒機車，趁警方來不及反應之際，竟將隨身打火機點燃丟進自己機車油箱桶，造成機車瞬間起火燃燒；警方立即壓制吳嫌，但吳身材壯碩一時無法壓制倒地，通報線上警力到場支援逮捕，而現場附近的一間汽車修理廠的2名員工見狀，趕緊拿滅火器衝過去協助撲滅，幸好未釀成人員傷亡。

▲吳姓失業男交通違規被攔查，竟情緒失控縱火燒自己機車油箱桶。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，吳嫌供稱最近失業心情不好，才在家中喝酒解悶，案發時騎機車外出要到竹南鎮找工作，中途被警方攔車、又想到酒駕被法辦，心情鬱悶才失控縱火燒機車。警方偵訊後依公共危險罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。

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