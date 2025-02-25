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關鍵錄音檔內容曝！李威捲精舍命案　全因「得罪王薀會下地獄」

▲▼快訊／李威夫妻交保　全程不說話上賓士離開。（圖／記者黃宥寧攝）

▲李威涉嫌參與精舍命案與共犯勾串，被檢察官諭令30萬元交保。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱仁波切的作家王薀涉嫌教唆信眾，對記帳不清的蔡姓女會計師以體罰虐待，導致蔡女死於橫紋肌溶解症，檢警從去年開始追查，發現當時在場的包括王薀在內還有藝人李威與首席女護法等12名信徒，但被告到案說詞始終迴避王薀，經檢察官逐一突破心防，原來信眾擔心「得罪王薀會下地獄」，所以由李威居間勾串掩護王薀。

檢警調查，王薀(本名王江鎮)被信徒們稱為仁波切、老師、上師，蔡姓女死者因具有會計專才，2024年間追隨王薀念佛，並協助處理王薀的事業帳目，2024年7月間，王薀發現帳冊有問題，示意幹姓、游姓、梁姓3名女護法開始在聚會時，指示蔡女以大禮拜、小禮拜、五體投地等方式跪拜懺悔。

▲▼精舍命案，王薀老師王江鎮 。（圖／記者劉昌松攝）

▲信眾疑似害怕得罪王薀會下地獄，應訊時都極力迴避、保護王薀 。（資料照／記者劉昌松攝）

命案發生的7月24日晚間，蔡女被從住宿的精舍召喚到王薀等人聚會的茶館，蔡女已接受近一個月「懺悔地域」折磨，早已體力不支，骨瘦如柴，仍被迫繼續以行動懺悔，若動作不標準，還會遭眾人羞辱咒罵，最後癱軟倒地。

專案小組懷疑，眾人發現蔡女狀況不對勁後，王薀與3大女護法、李威夫妻等人陸續離開，由吳姓女住持與李男、姜女3人將蔡女以膠帶綑綁在推車上，送回住宿精舍，期間有人持蔡女提款卡，把蔡女約200萬的存款提領一空，直到深夜，吳姓女住持才報案稱蔡女不知何故陳屍精舍內。

▲▼精舍命案，王薀女弟子幹姓信徒。（圖／記者劉昌松攝、翻攝）

▲王薀信徒幹姓女弟子涉嫌傷害信眾致死正遭收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝、翻攝）

因精舍內監視器主機遭刻意斷線拔除，全案爆發至今半年，靠檢警人員不斷搜尋巷弄監視器，鎖定可疑對象，懷疑王薀涉嫌教唆傷害致死重大，但在場信眾對事發經過說詞不一，尤其對王薀到底在不在場，都推說不記得。

2025年1月8日，檢警搜索拘提王薀住處，訊後將王薀聲押禁見獲准，押期到3月為止，辦案人員努力還原所查扣到的信眾手機、筆電，發現一段錄音，是李威與人討論勾串掩護王薀的對話，發現原來信眾們都擔心「得罪王薀，會下地獄」，所以應訊時對王薀涉案部分閃爍其詞，而原本只是證人身分的李威和簡姓妻子因此在24日改以被告身分遭檢察官傳喚，訊後被檢察官諭令各以30萬、15萬元交保候傳。

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