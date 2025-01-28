重案回顧／被3度拒刺青！19歲奧客燒死老闆夫妻　國民法官判無期

▲19歲奧客3度刺青遭拒，憤而縱火燒死老闆夫妻。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／屏東報導

2023年10月29日凌晨4時許，19歲許濸雄因3度前往30歲黃姓老闆的刺青店要求刺青遭拒，竟跑到店外縱火，整間店瞬間陷入火海，釀成黃男與28歲陳姓妻子雙雙喪命，一審國民法官審理後，依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

回顧此案，許濸雄在2022年5月14日、6月2日、8月9日三度前往屏東市民享路上的刺青店，要求黃男替他刺青，皆遭到拒絕，2023年10月27日下午1時40分，許男在未告知黃男的情況下，逕自跑到刺青店內，結果雙方發生爭執，黃男遂要求許男離開。

許心生怨恨下，在2天後的29日凌晨3時45分，持空寶特瓶到加油站購買18元汽油，再購買1盒火柴，於4時7分騎車到屏東市民享路與民貴二街交叉路口旁，步行到刺青店門口旁，將汽油灑到2輛機車、機車龍頭前方木欄杆、左側洗手台等處後，再點燃火柴丟向潑灑汽油處，許見火勢引燃後遂離開現場。

▲許濸雄縱火完回家呼呼大睡，犯案10小時後被逮。



大火燃燒之際，睡在刺青店3樓寢室的黃男夫妻驚醒，逃到5樓房間，鄰居發現趕緊報警，消防到場灌救後，將受困屋內的命危夫妻倆先後救出，惟陳女因一氧化碳中毒與大面積燒傷，於同日凌晨5時15分宣告不治，黃男經搶救後雖一度恢復呼吸心跳，搶救8天後仍於5日下午1時57分，因一氧化碳中毒與大面積燒傷宣告不治。

許男在縱火後騎車回家呼呼大睡，警方鎖定位置後在案發當天下午2時20分，持盾牌在門口警戒，許男睡眼惺忪開門時還搞不清楚狀況，不悅詢問「什麼事啊？」，但員警不給予反抗的間隙，立刻壓制在地，帶回警局偵訊。

全案於3月4日偵結，依殺人、縱火罪嫌起訴，成為屏東地院首件國民法官審理案件，11月15日一審判決，依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。