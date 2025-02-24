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強調鄭文燦絕對無辜！前法官「釋憲達人」幫辯護　堅信遭人誣陷

▲▼鄭文燦辯護律師錢建榮 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦辯護律師錢建榮認為檢方違法監聽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任期內，透過土地開發案收賄500萬元，遭到桃園地檢署起訴，今（24）日第4度現身桃園地院開庭，有釋憲達人之稱的前法官錢建榮，加入鄭文燦的律師團，他開庭結束後受訪時指出，本案是檢方案外監聽，未取得合法蒐證，明顯是違法監聽行為。

今開庭結束後，鄭文燦辯護律師錢建榮受訪時指出，律師團堅信鄭文燦是遭人誣陷，絕對是無辜的，本案偵查中瑕疵很多，尤其本案是違法監聽，沒有七天內呈報，也沒有分案，檢方到現在不願意交出完整的案卷，導致沒辦法做完整的調查，監聽的內容以及衍生出來的共同被告，是沒有證據能力的。

▲▼ 前海基會董事長鄭文燦涉收賄500萬，今天四度開庭。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲前海基會董事長鄭文燦涉收賄500萬，今天四度開庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

錢建榮表示，檢方到現在也不願意承認是另案監聽，還用很多奇怪的理由說這是本案監聽，但實際上根本沒有市長的監聽票，就是一個無票監聽，看起來也沒有辦法提出證據說是七天內有呈報，依照法律的規定其實是沒有證據能力的，但是檢方說這個是可以權衡的。才剛受委任一次的準備程序就要偵結，說實在律師團也不知道法官在急什麼，這麼重大有受矚目的案件，又有這麼多有疑點的證據，應該把準備程序好好做完，再來一一辯論攻防，但今天法官就是鐵了心要終結，導致蠻多疑點懸而未決。

檢方表示，已經提出監聽譯文、核准的監聽票給法院及辯護人，檢察官本來就是有監聽票的合法監聽。另外辯護人說的勘驗筆錄無證據能力部分，這些勘驗筆錄都是檢察官在偵查中聆聽後蓋章確認，或許對幾萬字的監聽譯文有不同的解讀，但是幾個字的更正，不影響本案爭點。

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