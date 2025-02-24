盧秀燕訪日城市外交！「一天一蛋」　為台中大巨蛋取經

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

台中市長盧秀燕今(24日)率團出訪日本，進行「城市外交」，盧秀燕一早抵達桃園機場，出行前接受媒體聯訪，表示台中大巨蛋正在興建中，日本的大巨蛋很有名、且成熟，光是有名的巨蛋就超過6個，此行選擇4個巨蛋，「一天一蛋」參訪取經，返回台中後，將會加速台中大巨蛋的興建。

▲台中市長盧秀燕出訪日本進行城市外交。（圖／記者沈繼昌翻攝）

盧秀燕說，上任台中市長至今6年，這是她第一次出訪日本，而日本是台灣、也是台中重要且由好的國家，「我剛上市長時，就把出訪日本當作重要的目標之一，但由於疫情關係，加上市政忙碌，到今天才成行，我個人非常期待，此行意義重大。」

盧秀燕表示，此次出訪日本規劃6天時間，扣除出發、返程的交通時間，大概只有短短4天多，時間非常寶貴，而此行的重點將進行城市外交，「過去幾年來，日本團體、政界川流不息到台中拜訪，也邀請我出訪日本，因此必須進行城市外交，包括東京都、名古屋進行深化交流。」

此外，此次訪日最重要的目的就是到「巨蛋取經」。盧秀燕說，台中大巨蛋正在興建中，計畫要打造能夠打棒球、舉行國際大型演藝活動的大巨蛋，「日本大巨蛋很有名，且成熟，知名的巨蛋就超過6個，我們會選擇4個，以一天一蛋方式參訪，了解不同巨蛋的功能、營運方式、財務規劃等，此行取經，會加速台中大巨蛋的興建。」

針對外界對於此次訪日是否有政治因素？盧秀燕回應，城市外交本就是直轄市的重要工作，「我應該是六都市長中，少數還沒去訪日的市長，這趟行程就是城市外交，外界不必多做聯想。」