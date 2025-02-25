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嚮往大胸部　妹子想洗日本泡泡浴「歐派嚕全身」！老司機曝潛規則　

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO想去日本洗泡泡浴。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，雖然自己是異性戀，但一直很想去日本洗泡泡浴，因為「想被歐派（胸部）嚕全身」。她甚至獲得男友的同意，不過心中仍有疑慮，擔心男友是否會暗地不滿。貼文曝光，有老司機分享，其實一般日本泡泡浴不會收女生客人，只有少數店家會收，「有些泡姬會寫女性來店歡迎的，不過數量不多」。

女網友在Dcard發文，由於自己胸部較小，從小就嚮往大胸部，因此希望能到日本體驗泡泡浴，「因為想被歐派嚕全身，而且日本女生好可愛好有氣質也好溫柔」。雖然已經徵得男友同意，但她心裡仍然不安，也擔心男友會介意，「洗泡泡浴不做那種事，這樣算嫖嗎？如果男生知道女友去洗泡泡浴，會有什麼想法？」

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貼文曝光，網友紛紛表示，「送你男友去找同志按摩阿，禮尚往來」、「身為一個直男，女友只要不是跟別的男人，其實沒差」、「能理解你的想法，我也很想⋯但是我老公大概不肯」、「我也可以接受欸，如果女友要跟漂亮女生貼貼，舉雙手贊成」、「以我的觀點我會覺得OK，你不是找男生我就覺得沒啥問題，事後我可能還會很好奇你的感受跟詳細狀況」。

其中，有老司機留言，「基本上泡泡浴不會收女生哦，同業交流除外，很多直女真的不太會對應女生也不太想，因為店裡沒有教這些，樓下的黑服也會儘量幫女生擋這些不好對應的客人唷，如果願意去是高級店的話就另當別論就是了」。

還有內行人透露，「大阪有一家叫アムール的店有給女生專用的方案，內容跟泡泡浴一模一樣，只差在不能sex而已。雖然我不知道女生怎樣才算是sex就是了，而且接受外國人，在外國人中很有人氣，也沒有外國人費用」。

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