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一陽指戳頭「男童撞桌眼周圍瘀傷」　北市私托老師被起訴

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男童哭鬧被托嬰中心老師戳頭，導致臉部撞傷眼周瘀青。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名年約3歲的男童因在私立托嬰中心哭鬧，廖姓女老師一時沒控制住情緒，用手指戳了一下男童的頭，導致男童臉撞到桌子，眼睛周圍瘀青，家長提告傷害要討公道，托嬰中心卻向警方表示監視器故障，家長氣得提告負責人、主任涉嫌湮滅證據；台北地檢署調查，監視器未遭破壞，經還原有清楚拍到廖師動手畫面，處分負責人、主任滅證不起訴，廖師則依對兒童傷害罪嫌起訴。

據了解，這間位於松山區的私立托嬰中心，是在網路上評價超過4顆星的人氣私托，2024年6月間某天，廖姓女老師在照顧班級幼童時，受害男童不知何故哭鬧，無法安撫，廖師疑似一氣之下用一根手指頭戳了男童頭部，男童承受不住突來的力道，因此趴撞在桌子上，眼睛周圍撞傷。

家長得知愛子受傷，到托嬰中心質問，看了監視畫面確認廖師有動手，憤而到警局提告，並要求托嬰中心提出監視畫面當證據，沒想到此時托嬰中心卻稱，監視系統壞掉了無法提供檔案，家長憤而再把陳姓負責人與中心主人一併提告湮滅證據的共犯。

檢警直接前往托嬰中心扣得監視器主機後，還原檔案證實並沒有遭人刻意刪除或損壞，認為負責人與主任滅證罪嫌不足，因此處分2人不起訴，至於廖姓女老師雖辯稱只是想逗一下、安撫男童，不小心力道過大，但檢察官根據監視器拍下的過程，認定廖女並非過失，因此依《刑法》傷害、《兒少權益保障法》將廖師提起公訴。

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