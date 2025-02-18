《選罷法》修法衝突　林楚茵、王鴻薇互控傷害北檢出庭

▲林楚茵表示立委沒有暴力免責權，暴力行為應受法律制裁。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院去年進行《選罷法》修正案時爆發多起肢體衝突，其中民進黨立委林楚茵指控國民黨立委王鴻薇打到她下巴流血受傷；王鴻薇則反控林楚茵先動手，她出手屬於正當防衛。台北地檢署18日以被告身分傳喚2名立委出庭，由檢察官以隔離偵訊的方式，釐清案情。

首先開完庭的林楚茵在受訪時表示，不會考慮與王鴻薇和解，「因為立法委員在立法院有言論免責權，但是沒有暴力免責權，這種暴力行為就是應該受到法律制裁。」稍後王鴻薇離開北檢時表示，這次出庭是2人互告，「檢察官沒有提到調解，我們兩個沒有見到面。」

▲立委王鴻薇告表示偵訊時，檢察官並沒有提到調解，也沒見到林楚茵。（圖／記者劉昌松攝）

立法院內政委員會在2024年7月8日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」時，林楚茵坐在主席椅子上，國民黨立委徐巧芯也想坐，當兩人溝通時，王鴻薇上前與林楚茵發生衝突。

林楚茵當天下午就帶著驗傷單到北檢控告傷害，林楚茵形容王鴻薇就像發瘋了一樣「過來賞了我好幾個耳光，還踢我」，導致她下巴有約5公分撕裂傷，右手腕也受傷。王鴻薇之後也到北檢提告，並解釋衝突起因是徐巧芯被賴惠員勒脖子，她想幫忙卻被林楚茵打，「她（林楚茵）回過頭來就瘋狂的對我一直打一直打，所以我在正當防衛時把手推出去。」