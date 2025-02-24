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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

緊咬賴清德綠委烤肉趴花公帑　凌濤秀菜單：人民買單高達17.8萬

▲凌濤拿出這次賴清德烤肉趴的外燴菜單。（圖／凌濤提供）

▲凌濤拿出這次賴清德烤肉趴的外燴菜單。（圖／凌濤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨邀黨籍立委於總統官邸烤肉。國民黨桃園市議員凌濤批評，沒錢發災民慰問金卻有錢開趴，卻被總統府、民進黨立委們打臉是賴清德自掏腰包。凌濤今（24日）再嗆，民進黨聲稱花費3萬6千元的烤肉費，可是額外衍生官邸由人民買單的費用，可能高達近5倍、17萬8000元；總統府氣爆慰問金5千塊發不起、總統府基層同仁三節獎金要被砍，然後轉手又拿錢請這些黨籍立委大吃烤肉，國人看到的是雙標，這個政府麻木不仁。

凌濤指出，儘管民進黨聲稱烤肉過程中沒有用到公帑，但是以2024年資料來看，跟總統官邸有關的水電維持費平均每天6萬2073元，有關的修繕費用平均每天10萬1369元，有關雜項設備費用平均每天1萬5232元，這代表今天民進黨聲稱花費3萬6000元的烤肉費，可是額外衍生官邸由人民買單的費用，可能高達近5倍17萬8000元，所以民進黨這八位包括賴清德嫡系的立委跟發言人，根本是語無倫次、邏輯混亂。

凌濤質疑，今天如果賴清德在官邸辦烤肉宴是要辦給黨籍立委的，聲稱在會期前要跟立法院的民意做溝通，為什麼連民進黨的發言人通通跑去吃？他們是立院同仁嗎？還是根本是以賴主席身份用人民納稅錢，在請「烤肉Party」，在總統官邸要跟民進黨這些人拼政治、拼惡罷，所以大家知道這幾天天氣好冷，但是這幾個民進黨立委跟賴總統，在官邸圍爐烤肉「好熱」，但人民的心很冷，因為他們正在花費人民納稅錢，這是一個雙標、相對剝奪感。

凌濤拿出名單一一點名表示，賴清德的「烤肉趴」，除了他本人親自出席，綠營立委僅六位缺席，行政院有卓榮泰、鄭麗君，總統府秘書長潘孟安、民進黨發言人共四位，總共是53位，加上工作人員大概是70位，並拿出這次烤肉外燴的菜單，表示看起來應該是叫了5200的「人氣豪華餐」7份，剛好符合民進黨聲稱的自費3萬6400塊，但是花得起3萬6400塊，卻連當時的5000塊氣爆慰問金計較，這就是「賴門酒肉臭，路有凍死骨」。

凌濤批，賴總統不能一邊手握有史以來最高預算的2.9兆，卻告訴大家「沒錢了國家要關門」，不能一方面告訴大家總統府相關預算已經被砍了，氣爆慰問金5000塊發不起、總統府基層同仁三節獎金要被砍，然後轉手又拿錢請這些黨籍立委大吃烤肉，這是雙標。

凌濤表示，國家面臨全球貿易戰，面臨全球AI戰爭，甚至這幾天病床擠爆的狀況下，衛福部次長林靜儀還可以以一句「呵呵」，來回應台灣民眾的嘆氣，台灣民眾的索求，這就是「賴門酒肉臭，路有凍死骨」的最佳寫照，民眾都感受到相當強烈的相對剝奪感，所以今天最新的美麗島民調，賴清德民調創下上任以來最低，不信任度創下史上新高；而國民黨立委在立院推動民生法案，創下民調第一，一消一長之間，看到的是這個政府真的是麻木不仁，民進黨如果這麼愛烤肉，這麼愛「巴比Q」，那台灣人民就會讓你們真的「巴比Q」。

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國民黨凌濤烤肉賴清德

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