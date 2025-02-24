台東大武警結合部落教會　宣導交通安全與防詐騙

▲警方結合部落教會進行宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升部落居民的交通安全與防詐騙意識，保護人身與財產安全，台東大武警分局新化派出所近日與新化部落教會合作，在週末教會禮拜時向居民進行交通安全與防詐騙宣導。巡佐許東凱以幽默、生動的方式講解，並搭配自創防詐騙歌曲現場教唱，讓莊嚴的教會氛圍增添輕鬆與歡樂。

針對交通安全議題，許巡佐提醒民眾，酒精不僅常見於社交場合，也在傳統祭祀中占有重要地位。然而，飲酒後切勿駕駛車輛或騎乘機車、電動車等交通工具，應由未飲酒的親友接送或使用代駕服務，以保障自身與其他用路人的安全。此外，他也呼籲家中有12歲以下兒童的民眾，務必為車輛加裝合格的兒童安全座椅，以有效提升孩童的乘車安全。

在防詐騙方面，許巡佐指出，近年來詐騙犯罪猖獗，詐騙集團經常利用「高額投資報酬」、「額外獎金」或「特殊優惠」等手法，誘導民眾投資、網購或出借金融帳戶，導致受害者不僅血本無歸，還可能因帳戶被列為「警示帳戶」，成為詐騙幫兇。他透過自創的防詐騙歌曲：「停下來，看一看，聽一聽，警察大聲告訴你：防詐騙電話165，任何問題都給你知~~你不貪，你不要貪，詐騙~騙不到你。」提醒民眾保持警覺，切勿因貪圖小利而受騙。

大武警分局長莊于瑩也提醒，酒後駕車害人害己，切勿以身試法。同時，詐騙集團常利用民眾想撿便宜的心理行騙，呼籲民眾面對不明優惠訊息時應「心動，但不要馬上行動」，可撥打110或165反詐騙專線求證，或上警政署「打詐儀錶板」官網查詢最新詐騙手法，以避免受害。