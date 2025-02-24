他繞台灣半圈到台南幫修繕　玉井阿嬤感動哭了：震後住得怕怕的

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

「我們本來放棄了，還在傷腦筋，知道你們要來，我們都感動到哭。我一接到通知就跟他們說：『慈濟人來幫我們修理房子。』」慈濟在臺南市協助未貼單受損民宅重建工作，截至2月23日在楠西區修繕超過170戶，各縣市修繕志工持續接力，同步針對玉井區受損民宅修繕。其中一戶黃家，姊妹倆2月24日看到志工抵達，感動落淚。慈濟志工林世傑表示，看到住戶掉眼淚，心裡就酸酸的，感覺他們很無助。看到他們展露笑容，這是我們最大的目的。

2月24日一早，慈濟修繕團隊抵達玉井區玉田里一處民宅。黃女士的姊姊60多歲了，提到餘震不斷以及餘震時對面電線走火，仍心有餘悸。她說：「餘震我都會怕，我會擔心。」

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黃女士表示，房子是父親留下來的，餘震後房屋的龜裂越來越嚴重，提報後也不知道誰會來幫忙，我們在傷腦筋不知道要等多久，有師傅來修我們才不會怕怕的。3天前接到志工來電說要來修繕，我就好高興地通知哥哥、姊姊：「慈濟人來幫我們修理房子。」

黃女士說：我們都感動到哭，土水師傅不好找，不知道要排到什麼時候，我們本來放棄了，還在傷腦筋，剛好你們降臨，我們好像是找到浮木、看到明燈，辛苦你們了。

修繕志工耐心說明修繕工作內容，黃家3人知道不影響結構就很放心，展露笑顏。慈濟志工林世傑說：他們看到我們就掉眼淚，我心裡就酸酸的，感覺他們很無助，其實我們是來安他們的心，我們說明後讓他們知道這不會影響結構，看著他們聽完展露笑容，這是我們最大的目的。

慈濟修繕團隊來自各縣市工班，最遠來自花蓮縣。志工林世傑平時在花蓮縣靜思精舍當工程志工，2月7日清晨開貨車從花蓮出發，在台北補料後立刻趕到臺南，繞過中央山脈、開了400多公里，林世傑：「急著來災區。」

林世傑主要是負責場勘及前置作業，因此需要把龜裂的牆面切割、拆除、補土，經常全身塵土，但每天都認真清洗衣物。林世傑說：要先泡水，再上肥皂，才能刷洗，「把自己弄乾淨是對別人的尊重。」