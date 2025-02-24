台中莽男「抱怨電話壓不住抑鬱」　連轟11槍...槍彈全被他丟了

▲台中一名蔡男昨對馬路連開11槍，被友人林男帶去雲林散心，昨晚2人落晚。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名42歲蔡男昨日清晨在租屋處朝外開槍，一連射擊11槍左右，嚇得附近民眾趕緊報案，警方昨晚18時左右在雲林抓到人。據悉，蔡男是失業、心情不好，昨天上午跟打電話跟人訴苦後，又朝屋外開槍，隨即騎車在太平區亂繞，又打給友人林男，由林男載他到雲林「兜風」，被查獲時，槍彈均已被蔡男丟棄。

經了解，蔡男有多項槍砲前科，地方民眾聽聞此事過，知悉蔡男在2年前出獄後，才搬到該棟華廈居住。蔡男理著一顆大平頭，特徵好認，鄰居都知道他常常下樓拿外送，鮮少與人互動，有住戶甚至抱怨，他常常半夜摔東西，讓人吵得無法睡覺。

▲▼蔡男昨日清晨連開11槍，租屋處一樓馬路邊留下大量彈殼。（圖／記者許權毅攝）



據悉，蔡男從事工地，近期疑似沒有工作可做，因此有經濟壓力，昨日清晨跟友人通過電話後，仍壓不住抑鬱情緒，掏出改造手槍朝屋外柏油路開槍，幸好無人傷亡。有鄰居說，當下聽到蔡男稱「我這裡還有3個（意指子彈）！」，隨後就聽見3聲槍響。

太平警分局昨日循線追查，發現蔡男先是騎車在太平區亂繞、漫無目的，又打電話給友人林男抱怨「心情不好」，朋友開著轎車來載他，兩人就一路南下到雲林褒忠，同樣無特殊目的地。

▲▼警方昨日前往蔡男住處蒐證。（圖／記者許權毅攝）



警方循線埋伏，在雲9線一處偏僻小路見該車停於紅燈前，立即上前圍捕，並將2人帶回台中，依槍砲、藏匿人犯偵辦。不過，警方於蔡男身上並無搜到槍彈，租屋處內也僅有2發子彈，蔡供稱犯案槍枝已經隨意丟棄，來源、下落，仍待追查。警方則在事發現場搜到11顆彈殼、碎片，推斷蔡男擊發次數約落在11次左右。

此外，有不少民眾指稱，蔡男在過年前、上週日均有開槍情事。警方指出，經詢問聯繫相關民眾，均表示為「合理推斷」，初步清查昨日為蔡男第一次犯案，是否其餘次犯案，待釐清。