台中Gucci哥掉出K仔空罐緊張了　女警一聞「就是裝那個的」

記者許權毅／台中報導

台中24歲賴姓男子13日行經北區，被員警發現疑似懸掛他車車牌，結果賴男一下車就掉出一個透明罐子，員警一看就知道是裝K他命所用，賴男為證明「現在沒有東西」還拉開衣服，但員警一聞便稱「這就是裝那個」，從罐內殘渣驗出陽性反應後，將賴逮捕送辦。

▲賴男被警方攔查，掉出K他命空罐當場抓包。（圖／記者許權毅翻攝）



穿著Gucci外套的賴男13日凌晨駕車行經北區中華路與篤行路附近，被員警發現疑似為「AB車」車輛，立即將人攔下。賴男被盤查時神情緊張，結果從身上掉落一只裝填K他命殘渣的透明罐子。

▲▼賴男企圖證明身上沒有違禁品，還翻開口袋，結果被搜出K菸。（圖／記者許權毅翻攝）



員警一看就知道，該罐是裝K他命所用，但裡頭僅剩下殘渣，並無K他命。賴男為了隱藏犯行，不斷向員警稱「我不知道這什麼，現在也沒有」，甚至拉開外套、拉起上衣跟翻開口袋褲子，主動搜身給警方看。

員警蔡尚儒、余珮毓直接看著賴男說，「你手上拿的罐子就是違禁品」，並拿過罐子打開嗅聞，馬上發現就是K他命味道，向賴男說「你這就是裝那個的」直接打臉。經現場檢測後，毒品反應為陽性，另查獲K菸2支，警詢後依《毒品危害防制條例》函送偵辦。