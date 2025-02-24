新制要求減少門診量！癌症醫嘆「病患喘氣求看診」：忍心拒絕嗎？

▲癌症醫生透露醫療現狀。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

近期各大醫療院所急診室爆滿，除了加護病房一位難求，醫護人力也相當吃緊。就有醫護人員指出，專門看癌症病患，幾年前門診大約有50位病人，但現在已經增加到70到80人，而且也沒有賺比較多，因為配合政府新制，看越多人賺越少，「看101人以後做功德」。

有醫師在PTT發文，分享醫療的現況，專門看癌症病患，幾年前一診大約有50位病人，但現在平均7、80人，雖然政府一直要求醫學中心不要看太多門診，「病人自己會來掛號啊，又不是我逼他來的，病人一臉虛弱，又很喘的樣子站在你門口跟你說他是癌症，掛不到號想加號，你忍心拒絕嗎，我目前是還不忍心啦」。

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他透露，現在許多病人存活時間延長，每節門診人就越來越多，預估再過一兩年，平均每診就會破100人，「很多癌症病人要長期治療啊，比如說吃標靶藥的，一個月要回診一次是極限，也無法更少，現在新藥很多，很多病人都活5到10年以上」。

然而，病患增加並沒有帶來更多的收益，他透露，因應國家新制度，要減少醫學中心門診量，「我每診看的第1到第50人，領到的是正常診療費，第51到第80人打七五折，第81到100人打五折，101人以後做功德」。

貼文曝光，掀起網友討論，「讓醫生不救人是什麼國家政策」、「這種畸形制度，完全是在壓榨一線」、「感謝你，希望好人有好報」、「看我媽癌症的醫師每診都150號以上，真的累，再多的熱情早晚會被消耗光」、「台灣老人比例未來加速往上衝，健保炸裂註定的」、「謝謝您，一點一滴的善念撐著台灣醫療現場」。

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