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一上班「接2、30床病患」根本記不清！急診醫嘆：急診環境很危險

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣急診室壅塞問題持續惡化，醫護人員更是苦不堪言。胸腔科醫師蘇一峰就指出，一位急診醫師最近決定離職了，坦言急診環境很危險，「一上班接了2、30床，根本記不得誰是誰、只顧得好生命徵象，連需要ICU的病人也流滯在急診室，無法密集監控。」

蘇一峰今在臉書抨擊道，「健保不停節省了醫療支出，不停壓榨了醫護人員，當急診醫師都覺得現在急診很危險了，請問病人還安全嗎？」同時，他也貼出一位急診主治醫師的文章，搖頭嘆「沒有這些離開的人，政府就是繼續壓榨、繼續騙。」

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只見該名急診主治醫師坦言，最近打定主意要離職了，而原因就是覺得急診環境很不安全，「先不論急診壅塞的體力辛苦跟造成健康的負擔，近期急診根本就當病房在顧，一上班接了2、30床根本不記得誰是誰、只顧得好生命徵象；護理缺額急忙補上的人力，容易醫囑出現執行錯誤；需要ICU的病人也流滯在急診，無法密集監控。」

▲▼高雄快訊,急診,送醫,。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

最後，他也無奈表示，「我護理師朋友都走三成了，我還是等到環境安全、制度友善一點再回來好了。」

對此，不少網友感嘆，「我認識的幾個急診醫師都早就離開了」、「酬庸的問題一一浮現，受苦受難的卻是人民」、「最危險的不是工作環境，而是緊張的醫病關係，和對醫護人員專業的不尊重」、「醫生自己要住院都住不進去了」、「醫生+護理人員實在是太辛苦了」、「台灣悲歌」。

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