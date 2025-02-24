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「燦爛時光東南亞主題書店」熄燈！10年來只借不賣⋯未來北車延續

▲▼燦爛時光東南亞主題書店。（圖／Google Maps／Ming-wei Lien）

▲經營10年的「燦爛時光東南亞主題書店」將於4月熄燈。（圖／Google Maps／Ming-wei Lien）

記者林育綾／台北報導

位於新北市中和南勢角的「燦爛時光東南亞主題書店」，10年來提供東南亞各國的書籍，標榜「只借不賣」，還鼓勵讀者在書上寫筆記，有移民工會特地在放假時從桃園搭車來看書，不僅成為許多移工的心靈慰藉，也吸引不少對東南亞文化有興趣的台灣讀者。創辦人張正透露，未來每周日會在北車的大廳舉辦「地板圖書館」讓精神延續下去。

「燦爛時光東南亞主題書店」成立10年，將於今年4月熄燈，創辦人張正提到，當初是希望提供來自東南亞的移工，有一個管道能接觸到母語書籍。剛開始他在失業狀態下設法籌錢買書，但花了好幾萬，只能填滿「一格」書櫃，知道不是辦法，因此號召有到東南亞出差、旅行的人們，「帶一本你看不懂的書回台灣」，透過收集捐贈書的方式，讓書店充滿各式各樣印尼文、泰文、越南文⋯等多國語言的書。

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張正在接受「公民行動影音」《燦爛時光會客室》主持人管中祥訪問時透露，由於很多朋友不知道帶什麼書回來，他建議如果真的不知道怎麼選，可以去挑排行榜上的書。但後來發現有一本書最受歡迎就是《小王子》，因此店內經常有泰文、越南文、印尼文等多國語言的小王子，最多達到7國語言版本，展示起來十分可愛。

▲▼燦爛時光：東南亞主題書店。（圖／Facebook／燦爛時光：東南亞主題書店 Brilliant Time bookstore）

▲「燦爛時光：東南亞主題書店」在假日經常有移民工聚集，也會辦活動、講座。（圖／Facebook／燦爛時光：東南亞主題書店 Brilliant Time bookstore）

張正也分享，在書店成立後，有人也疑惑，移工不是都在滑手機、直播，有人要看書嗎？他則說，那是因為對很多移工來說，透過手機來連結思鄉情結是他們在台灣「唯一的選擇」，台灣也有很多人明明有一堆書能閱讀，卻選擇滑手機。但他希望提供多一個選擇，就算移工當中只有千分之1人想閱讀，那他就為了這些人提供母語書。

先前不但有住在桃園的移工，假日會特地搭車到新北中和，在書店讀一下午，後來還帶朋友前往，甚至在店內彈吉他、唱歌，變成溫馨的音樂會。還有一位擔任家庭看護的移工，到書店竟然借了中文書，目的是自學中文，跟自己照顧的台灣奶奶溝通。不少移工就算離開台灣後，也還跟書店保持著聯繫。

▲▼燦爛時光：東南亞主題書店。（圖／Facebook／燦爛時光：東南亞主題書店 Brilliant Time bookstore）

▲公部門也留意到東南亞移民工的需求。（圖／Facebook／燦爛時光：東南亞主題書店 Brilliant Time bookstore）

張正提到，後來公部門也留意到東南亞移民工的需求，在圖書館引進東南亞語文相關書籍，他也受邀擔任委員，不少人員會跑來向他請教。看著圖書館有越來越豐富的東南亞書籍，他意識到自己某階段的任務達成了，現在移民工若想閱讀這些書，不怕沒有管道。

因此他與幾位合夥人討論，雖然繼續將書店苦撐下去也是辦得到，但精力上越來越有限，決定在10年劃下句點。不過張正也透露，有國內關心移工議題的便利商店業者，跑來跟他討論，他認為便利超商是移民工最常接觸的場所，如果每家超商都能有一小格書櫃，提供移民工書籍，應該會是很好的企劃。

▲▼燦爛時光：東南亞主題書店。（圖／Facebook／燦爛時光：東南亞主題書店 Brilliant Time bookstore）

▲「燦爛時光：東南亞主題書店」創辦人張正。（圖／Facebook／燦爛時光：東南亞主題書店 Brilliant Time bookstore）

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