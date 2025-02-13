新買機車就被偷！改漆藍色又換車牌　逃逸移工瞎扯：代步用

▲彰化北斗機車遭竊，移工拒捕逃逸警方緊跟在後。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化北斗鎮民剛買的普通重型機車於大過年期間遭竊，舉方據報後立即調閱監視器漏夜追查，發現有2名逃逸移工偷機車後往雲林逃逸，狡猾的犯嫌設斷點，先換車牌、再將白色車身漆成藍色，但一切都被警方掌握鎖定，日前騎著偷來的車到竹塘鄉找朋友時，當場棄車逃逸落跑，被警方逮捕時，還瞎扯是代步用，遭依涉竊盜罪嫌送辦。

警方表示，民眾因機車遭竊，北斗分局中和派出所獲報後，調閱監視器清查發現犯嫌2名得手後騎車往西螺方向逃逸，偵辦巡佐周志憲、警員吳毅宏持續追查，經過比對嫌犯車輛，確定是2名陶藝移工所為，便進行攔截圍捕。

▲機車原本是白色，移工將車身漆成藍色。（圖／警方提供）

事後遭竊車民眾朋友在西螺目擊到該輛機車，但車身已被換裝漆上藍色、車牌也被置換，所長鄭安承立即調閱監視器，通報線上警力進行攔截圍捕，在竹塘鄉當場攔截將犯嫌逮捕，全案依竊盜罪移送彰化地檢署。

北斗分局長楊志源表示，本次案件能夠迅速偵破，除了警方積極偵辦打擊犯罪的決心，也要感謝民眾提供關鍵線索，展現警民合作的力量，警方呼籲，若發現可疑車輛或違法行為，請立即撥打 110 通報，共同維護社會治安，讓我們的社區更加安全。