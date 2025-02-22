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社會 社會焦點 保障人權

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔　動感畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

一輛黑色休旅車日前行經台76線西向入口匝道時，見警方臨檢，突然從車上跳下6人逃跑，有的人還翻越護欄，只剩駕駛留在現場，瘋狂畫面在網路瘋傳。警方今天（22日）指出，當時見車上駕駛及東名乘客未繫安全帶，才攔停舉發，今(22日)已在員林市某民宅前逮捕其中4人，4人中有3人是失聯移工、1人是通緝犯，全部移送偵辦。

▲台76線匝道遇臨檢整車跳車逃命。（圖／翻攝自Threads）

▲台76線匝道遇臨檢整車跳車逃命。（圖／翻攝自Threads）

這段跳車畫面被網友上傳分享在Threads，已經超過83萬次瀏覽，事發於17日下午4點多，地點在南投縣中興系統交流道要上台76線匝道口，當時警方正在執行臨檢，一輛黑色休旅車遭警方攔下臨檢，結果車門一開，車上6人同時衝下車拔腿狂奔，其中3人從反方向跑給警察追，另3人跨護欄逃跑，其中1人跳不過撞護欄反遭撞一大下，再大步跳離現場。

國道第三大隊中興分隊表示，案發於2月17日16時40分，在台76線台14乙線西向入口匝道正在執行取締未繫安全帶專案勤務，見黃男駕駛自小客車後座乘客多人皆未依規定繫安全帶，正在攔停舉發，車上多名乘客不明原因，突然分別開啟副駕駛座及右後車門，往右側邊坡及後方逃逸。

公路警察第三大隊隨即組成專案小組，於今日2月22日循線於彰化縣員林市三潭巷民宅前查獲3名失聯移工，以及1名商標通緝犯，駕駛黃男則辯稱是朋友拜託載這些移工，後續警方將會再釐清，經詢問後分別移送南投移民署專勤隊及台中地檢署偵辦，並積極追緝在逃2人。

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