強押檳榔西施賣身還債！5淫煞自訂「肉償價目表」　3落網2通緝

▲越南籍阮姓男子夥同4人強押同鄉女子從事性交易還債，遭收押禁見。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍阮姓移工夥同劉姓男子等4人在檳榔攤持刀強押與他有財務糾紛的越南籍A女上車，載往彰化縣鐵皮屋內KTV賣淫還債，A女則趁看守者吸食毒品昏睡時偷打電話求救，友人則駕車南下救出後報警，警方循線逮捕阮男等3人並通緝在逃丁姓、黎姓2人，起出安非他命、K他命及毒品咖啡包共千餘包、分裝袋、磅秤等物，桃園檢方偵結提起公訴求處3至9年徒刑。並將阮男、陳男及劉男收押禁見。

檢警調查，阮姓男子等3人明知同鄉A女為失聯移工且以她欠債為由，去年10月13日將幫忙顧檳榔攤的A女持刀強押至彰化縣KTV賣淫還債，並訂定陪唱歌、陪吃毒品及跳舞、睡覺性交易等不同行為之時間及價目表對外接客，藉以償還與阮男之間債務；劉男、陳男則為牟私利購買大量安非他命、K他命及毒品咖啡包，準備在KTV內販賣給客人。

桃園市政府大園警分局接獲檳榔攤老闆報案立即展開偵辦，阮男等人獲悉後為掩飾犯行，命被剝奪行動自由的A女向偵辦員警視訊中謊稱其安全，企圖蒙蔽警方；幸A女於3天後中午，趁看守者吸食毒品昏睡時，

取走手機求救，由友人許男駕車前往彰化將A女救出並報警，才讓A女免於從事性交易還債。大園警方獲報後循線前往彰化縣將阮、陳、劉等3人逮捕，並起出安非他命、K他命及毒品咖啡包共千餘包、分裝袋、磅秤等物，並追查在逃的丁、黎2人。

桃園檢方依違反人口販運防制法將阮男、陳男、劉男3人提起公訴，分別求處3年、2年、2年徒刑；另外，就被告陳、劉2男涉犯意圖販賣及持有毒品求處7年有期徒刑，阮男等3人仍遭收押禁見。