　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

強押檳榔西施賣身還債！5淫煞自訂「肉償價目表」　3落網2通緝

▲越南籍阮姓男子夥同4人強押同鄉女子從事性交易還債，遭收押禁見。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲越南籍阮姓男子夥同4人強押同鄉女子從事性交易還債，遭收押禁見。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍阮姓移工夥同劉姓男子等4人在檳榔攤持刀強押與他有財務糾紛的越南籍A女上車，載往彰化縣鐵皮屋內KTV賣淫還債，A女則趁看守者吸食毒品昏睡時偷打電話求救，友人則駕車南下救出後報警，警方循線逮捕阮男等3人並通緝在逃丁姓、黎姓2人，起出安非他命、K他命及毒品咖啡包共千餘包、分裝袋、磅秤等物，桃園檢方偵結提起公訴求處3至9年徒刑。並將阮男、陳男及劉男收押禁見。

檢警調查，阮姓男子等3人明知同鄉A女為失聯移工且以她欠債為由，去年10月13日將幫忙顧檳榔攤的A女持刀強押至彰化縣KTV賣淫還債，並訂定陪唱歌、陪吃毒品及跳舞、睡覺性交易等不同行為之時間及價目表對外接客，藉以償還與阮男之間債務；劉男、陳男則為牟私利購買大量安非他命、K他命及毒品咖啡包，準備在KTV內販賣給客人。

桃園市政府大園警分局接獲檳榔攤老闆報案立即展開偵辦，阮男等人獲悉後為掩飾犯行，命被剝奪行動自由的A女向偵辦員警視訊中謊稱其安全，企圖蒙蔽警方；幸A女於3天後中午，趁看守者吸食毒品昏睡時，

取走手機求救，由友人許男駕車前往彰化將A女救出並報警，才讓A女免於從事性交易還債。大園警方獲報後循線前往彰化縣將阮、陳、劉等3人逮捕，並起出安非他命、K他命及毒品咖啡包共千餘包、分裝袋、磅秤等物，並追查在逃的丁、黎2人。

桃園檢方依違反人口販運防制法將阮男、陳男、劉男3人提起公訴，分別求處3年、2年、2年徒刑；另外，就被告陳、劉2男涉犯意圖販賣及持有毒品求處7年有期徒刑，阮男等3人仍遭收押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
強押檳榔西施！　5淫煞訂「肉償價目表」
長榮航空「全新豪華經濟艙」！　座椅首亮相
吳謹言爆生了！　寶寶性別外洩
快訊／23萬股民注意！　00939公告配息
演講突接柯爸離世！　柯美蘭趕抵殯儀急問：我媽媽在哪裡
裸身與「嫩三」合照？謝寒冰曝「曹興誠與小40歲女」多張露骨照
LIVE／柯文哲父今病逝　最新狀況直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南阿公好嗆！為了安全帶站起來罵司機　金孫反問要不要搭

誇張！10多間宮廟百餘件香爐遭竊　眼鏡男瞎扯：孕妻待產急需錢

演講突接柯爸離世！柯美蘭趕抵殯儀館　急問媒體：我媽媽在哪裡

北院將開審柯文哲等大案！院長懸缺2月今上任　宣示維護審判獨立

LIVE／昨凌晨才急奔新竹探視！柯文哲父今早病逝　享耆壽94歲

勇鷹高教機墜海…飛官林瑋跳傘逃生獲救今出院！　院方曝身體狀況

強押檳榔西施賣身還債！5淫煞自訂「肉償價目表」　3落網2通緝

13年前帶鄰家女孩進房摸私處　彰化阿伯賠35萬換免囚

台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬

清晨衝武嶺放煙火！警全面攔截抓到人開罰　後車廂現驚人畫面

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

台南阿公好嗆！為了安全帶站起來罵司機　金孫反問要不要搭

誇張！10多間宮廟百餘件香爐遭竊　眼鏡男瞎扯：孕妻待產急需錢

演講突接柯爸離世！柯美蘭趕抵殯儀館　急問媒體：我媽媽在哪裡

北院將開審柯文哲等大案！院長懸缺2月今上任　宣示維護審判獨立

LIVE／昨凌晨才急奔新竹探視！柯文哲父今早病逝　享耆壽94歲

勇鷹高教機墜海…飛官林瑋跳傘逃生獲救今出院！　院方曝身體狀況

強押檳榔西施賣身還債！5淫煞自訂「肉償價目表」　3落網2通緝

13年前帶鄰家女孩進房摸私處　彰化阿伯賠35萬換免囚

台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬

清晨衝武嶺放煙火！警全面攔截抓到人開罰　後車廂現驚人畫面

輔導業者合法化+打擊非法　嘉義市旅宿業管理輔導績效考核獲特優

長榮航看俄烏戰後重建商機可期　油價成本估省18％

遭爆與小三親密照　曹興誠：什麼圖片都可造假「為何有人這麼卑劣？」

25歲OL愛吃控肉眼皮冒斑塊！醫曝膽固醇過高　蔡英文也曾動手術

汪小菲與妻子現身寺廟被目擊！　陸網秒認出「北京求子聖地」

WBCQ棒球賽周五開打！肯德基祭「3大歡賽優惠」　加碼2夯品買1送1

接手Intel美國廠「對台積電是好事」？　韓媒擔憂：三星恐更慘

《童話故事下集》20句「人間清醒金句」！　柯佳嬿狠揭婚姻現實面

女生入門名錶怎麼選？10大品牌推薦　CHANEL小方糖、秀智同款浪琴必收

國防部：中共形塑台海問題內政化假象　悖離國際法與兩岸現實

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

社會熱門新聞

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

台88死亡車禍！女擺交通錐遭連撞亡

女台88被撞噴瞬間曝！　遭對向多車輾過「斷3截」亡

即／柯文哲父病逝！母「邊走邊掉淚」悲赴殯儀館

快訊／新北台64休旅車自撞！29歲男左腳幾乎斷肢

快訊／柯爸今晨離世！　北所回應：將注意柯文哲身心狀況

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

國道未繫安全帶挨罰！她提告辯「胸部大會破皮」

即／柯文哲能否奔父喪　北所：檢具證明原則會准

新光三越樓管弟剛傳照「10分鐘後遇爆炸」　姐見慘狀：認不出來了

更多熱門

相關新聞

偷機車改漆藍色又換牌　逃逸移工瞎扯：代步用

偷機車改漆藍色又換牌　逃逸移工瞎扯：代步用

彰化北斗鎮民剛買的普通重型機車於大過年期間遭竊，舉方據報後立即調閱監視器漏夜追查，發現有2名逃逸移工偷機車後往雲林逃逸，狡猾的犯嫌設斷點，先換車牌、再將白色車身漆成藍色，但一切都被警方掌握鎖定，日前騎著偷來的車到竹塘鄉找朋友時，當場棄車逃逸落跑，被警方逮捕時，還瞎扯是代步用，遭依涉竊盜罪嫌送辦。

逃逸仔爬上3樓冷氣室外機　1句話軟化

逃逸仔爬上3樓冷氣室外機　1句話軟化

逃逸女移工生3子無戶籍難就醫　盼社會伸援手

逃逸女移工生3子無戶籍難就醫　盼社會伸援手

趁漁船避颱「偷上岸」！越南移工入台躲4年遭逮

趁漁船避颱「偷上岸」！越南移工入台躲4年遭逮

越南籍女大生錯過末班車　桃警駕車送返新北校園

越南籍女大生錯過末班車　桃警駕車送返新北校園

關鍵字：

越南籍移工強押賣淫抵債性交易價目表

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面