柯文哲無法參加父告別式？奔喪不能指定時間　陳佩琪：什麼世界

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見，「柯爸」柯承發於17日在新竹台大過世，使柯文哲來不及見最後一面。面對柯爸告別式預計在3月10日舉辦，近期柯家人不斷喊話，希望讓柯出席告別式，柯妻陳佩琪今（24日）也直言，可以申請卻不能指定時間，「請問誰可以決定時間？」他們沒要特權，只是要司法公平對待。

陳佩琪24日於臉書發文表示，「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？ 法律有規定被羈押者不能參加父親（意指柯承發）的告別式嗎？」

陳佩琪質疑，柯文哲被羈押的理由是什麼？就一場不知成員有誰、不知何時開，全程沒參與過的會議，這樣就說圖利；委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸柯貪汙侵占，「父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？我們沒要特權， 我們要司法公平的對待。」

「柯爸」告別式定於3月10日舉辦，柯文哲胞弟柯宇謙日前透露，「我爸爸的遺願，就是希望我哥哥能回來。」而近期民眾黨與柯粉在各大群組號召更多支持者，更換「讓柯Ｐ送別父親」大頭貼，或是要小草到總統賴清德臉書底下留言，喊話「讓柯文哲奔喪」等。

此外，「柯媽」何瑞英日前也和直播主陳清茂錄影，拜託法務部、總統賴清德讓柯文哲可以在3月10日送父親。陳清茂喊話，「希望不要讓柯文哲心裡有一個遺憾」。