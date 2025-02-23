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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／盧秀燕現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

記者許權毅／台中報導

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，今日13時許，台中市長盧秀燕在民眾黨議員江和樹、副市長鄭照新等人陪同下，現場柯爸靈堂弔唁致意，柯媽也陪同。

▲▼盧秀燕弔唁柯文哲父親 。（圖／江和樹提供）

▲台中市長盧秀燕今下午現身柯文哲父親靈堂弔唁 。（圖／江和樹提供）

盧秀燕今日13時45分左右現身新竹靜宿生命會館，進入柯爸靈堂捻香，低聲說：「柯爸爸一路好走，要保佑家裡平安順遂，保佑柯媽媽、大大小小順心，一路好走。」柯媽則在一旁雙手合十陪同，說「要幫助他們」，盧秀燕捻香結束後快步離去，媒體提問不發一語。

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