快訊／盧秀燕現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

在23日的經典賽資格賽中，西班牙以9比1擊敗南非。西班牙能否以小組第一晉級，取決於今晚中華隊對陣尼加拉瓜的比賽結果。西班牙總教練普拉達（Nelson Prada）表示，他們已清楚晉級形勢，將在飯店觀看比賽。