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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯爸3／10告別式！柯媽與陳清茂合影　拜託賴清德「讓柯文哲奔喪」

▲▼柯媽何瑞英與直播主陳清茂喊話，希望讓柯文哲3月10日參加告別式。（圖／翻攝自YouTube／陳清茂）

▲柯媽何瑞英與直播主陳清茂喊話，希望讓柯文哲3月10日參加告別式。（圖／翻攝自YouTube／陳清茂）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，「柯爸」柯承發於17日早上8時40分在新竹台大過世，享耆壽94歲，使柯文哲來不及見到最後一面；而柯爸告別式預計在3月10日舉辦，近期民眾黨號召支持者透過各種方式喊話，希望賴政府讓柯文哲出席告別式，而「柯媽」何瑞英也與直播主陳清茂拍影片拜託。

「柯爸」告別式定於3月10日舉辦，柯文哲胞弟柯宇謙日前透露，「我爸爸的遺願，就是希望我哥哥能回來。」而近期民眾黨與柯粉在各大群組號召更多支持者，更換「讓柯Ｐ送別父親」大頭貼，或是要小草到總統賴清德臉書底下留言，喊話「讓柯文哲奔喪」等。

此外，「柯媽」何瑞英也與直播主陳清茂錄影，柯媽表示，「全國所有的父老兄弟，要先跟您們說聲謝謝，我的先生2月17日離開這個人世，很多人來給予我們幫助、來關心我們，我120萬分的感謝，謝謝您們的好意。」

陳清茂也說，在這邊要拜託政府、法務部，賴清德也是一位很孝順的人，今天柯文哲的父親離開人世，雖然柯文哲現在在監獄，但希望社會賢達跟政府表達，「『可以讓柯文哲在3月10日回來送他父親，做一位子女一輩子最重大的事情』，希望不要讓柯文哲心裡有一個遺憾」。

而陳清茂也喊話柯媽要把身體顧好，「柯文哲他的努力，台灣人都有在看，他是好人。」希望大家都幫忙柯文哲送別父親最後一程，也希望柯媽不要傷心難過。而何瑞英也回應「謝謝所有的人，我都跟他們說感謝，謝謝。」

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