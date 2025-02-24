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男子1個月被收「6億電費」　台電打來關切！真相大反轉

有民眾收到台電寄來的天價帳單，1個月電費高達6億。（示意圖／報系資料照）

▲有民眾收到台電寄來的天價帳單，1個月電費高達6億。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

現代人生活離不開電，也因此每期要繳的費用很可觀。不過，有民眾竟收到天價帳單，上頭顯示1個月電費6億，讓他難以置信，因為自己根本拿不出這筆錢，結果台電打來才得知是一場烏龍，頓時鬆了口氣。

當事人22日晚間在《Threads》發文，開頭就是爆粗口「他X的」，截圖可見台電的電費，1個月竟高達6.1億，讓他以為是自己眼花，直呼：「到底誰的電費1個月6億，我是要幫全台灣繳費嗎？」

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原PO好奇，有這麼多錢，是要把台電買下來嗎？並且嘗試線上繳費，但結果顯示「您的帳戶餘額不足」。

貼文曝光後，網友紛紛笑翻：「要繳到6億，不是你怕台電，是台電怕你」、「請問嘗試著繳款是哪來的勇氣」、「謝謝你，我未來30年的電費都靠你了」、「你是養了幾隻皮卡丘吃電這麼兇 」、「台灣之所以缺電就是被你用完了吧！」

另外，也有不少人打臉，只有6億買不到，「台電負債5百億你確定要接手？」、「想太多～台電光一個核四就賠了3千多億還沒倒，6億是要買什麼？」。

對此，原PO在23日下午更新後續，表示台電後來有打來關切，遠端查詢好金額，確定是1038元，並且要親自登門收費，讓他覺得是很好的售後服務，也謝謝大家的關心。

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