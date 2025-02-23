濕冷再一天！冷氣團發威「低溫+強風+大雨」3警報齊發　跌破10度

▲冷氣團挾帶更濕的冷空氣南下。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

再冷一天！中央氣象署表示，今天（23日）大陸冷氣團挾帶更為潮濕的冷空氣南下，中部以北及東北部普遍濕冷，今晚上10時44分針對4縣市發布低溫特報，明（24日）至25日清晨大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今晚至明晚新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率。另外也發布12縣市「陸上強風警報」和4縣市「大雨特報」。

今天大陸冷氣團挾帶更為潮濕的冷空氣南下，中部以北及東北部普遍是濕冷的天氣型態，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢持續，有局部較大雨勢或大雨發生，東部、東南部及金馬也有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲；早晚偏冷，中部以北、東北部及澎湖清晨低溫13度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲濕冷再一天，低溫強風大雨3警報齊發。



明天（24日）大陸冷氣團影響，預計越晚氣溫越低，明晨低溫在中部以北及東北部約11至13度，局部地區可以到10度左右或以下的低溫，南部低溫約13度，花東約16度左右，而北部及宜、花整天偏冷，白天高溫約14至17度，其他地區高溫20至23度左右，明天入夜後溫度會再下降，中部以北及東北部低溫約10至13度，南部及花東約13度；但水氣會略微減少，基隆北海岸及東半部地區降雨仍較持續，桃園以北為零星降雨，其他地區及金門為多雲到晴。

●2/23 22:44低溫特報

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括新北市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等4縣市，預計影響時間將持續到24日晚上7時。

低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

新北市



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

新竹縣、苗栗縣、金門縣