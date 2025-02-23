罹患雙側肺炎病情危急　教宗方濟各最新狀況曝光

▲方濟各罹患雙側肺炎，梵蒂岡22日以「危急」描述他的病況。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）罹患雙側肺炎住院，22日病況危急（critical），需要高流量氧氣治療和輸血。針對方濟各最新病況，梵蒂岡23日說明，方濟各在醫院度過平靜一夜，但並未給出更多資訊。

▲方濟各2月14日住進羅馬傑梅利醫院至今。（圖／路透）

路透報導，方濟各今年2月14日因持續呼吸道感染住進羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），但隨後病情惡化，轉為雙側肺炎。雙側肺炎是一種嚴重感染，會導致雙肺發炎，造成疤痕，使得呼吸更加困難。

到了22日，梵蒂岡首度以「危急」（critical）來形容方濟各的病情，並稱他需要高流量氧氣治療和輸血，並未脫離險境。教宗因為呼吸困難，所以醫療團隊採用高流量氧氣治療，需要輸血的原因則是因為教宗貧血，血小板數值低下。

到了23日上午，梵蒂岡說明，方濟各在醫院度過平靜一夜。這也是他住院的第9個夜晚。

▲▼阿根廷首都布宜諾斯艾利斯地標方尖碑（Obelisk）投射教宗的照片。（圖／路透）

方濟各病況危急的消息傳出後，拉丁美洲許多國家民眾為他祈禱，墨西哥、巴西、阿根廷等國的天主教徒來到教堂，點亮蠟燭為教宗祈禱身體康復。在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，地標方尖碑（Obelisk）投射教宗照片與「全城為您祈禱」的字句。

方濟各2013年成為教宗，不過在過去這兩年健康狀況不佳，且由於教宗年輕時曾罹患胸膜炎並切除部分肺部，因此他特別容易受到肺部感染影響。