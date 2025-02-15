教宗方濟各「開會開到一半」呼吸困難！緊急住院　行程全面喊卡

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）住院。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

教宗方濟各因支氣管炎14日緊急被送往醫院治療。梵蒂岡指出，教宗在開會時突然呼吸困難，健康狀況惡化，目前正在住院治療，因此將取消未來幾天的行程。

根據《衛報》報導，梵蒂岡表示，教宗近日飽受支氣管炎困擾，14日在會議上出現呼吸困難症狀，隨即被送往醫院。根據梵蒂岡的聲明，醫師初步診斷教宗「呼吸道感染」，目前已開始住院並接受藥物治療，雖然仍有輕微發燒，但整體情況穩定。

教宗原定15日的接見活動因此取消，而16日聖彼得大教堂的彌撒也將改由樞機主教若瑟·托倫蒂諾·門多薩（José Tolentino de Mendonça）代為主持。此外，18日計畫參訪奇尼奇塔電影製片廠（Cinecittà film studios）的行程已確定取消。

現年88歲的教宗方濟各近年來健康狀況不佳。他2023年3月就曾因急性支氣管炎住院，當時出院時他還幽默地表示，「我還活著。」同年 6 月，他再次入院接受健康檢查。2024年2月，他則因感冒住進醫院。

方濟各20多歲在祖國阿根廷接受牧師培訓時就曾切除部分肺部，2021年6月則接受了大腸手術。此外，他長期飽受坐骨神經痛及膝蓋問題，經常需要倚靠輪椅或拄拐杖才能行動。