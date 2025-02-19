呼吸道感染近半月！教宗罹「雙側肺炎」　狀況複雜需用抗生素治療

▲教宗方濟各感染雙側肺炎，目前正在醫院接受類固醇與抗生素治療。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

現年88歲的教宗方濟各14日因持續呼吸道感染入院。梵蒂岡18日宣布，進一步檢查顯示，教宗的健康狀況進一步惡化，雙側肺部都出現了肺炎。由於教宗的病情涉及哮喘性支氣管炎，因此醫生目前建議他接受皮質類固醇與抗生素治療，但梵蒂岡強調，其精神狀況良好。

據路透社報導，教宗此前因感染呼吸道疾病超過1周，被送入羅馬傑梅利醫院羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）解咒治療，不過由於其呼吸道感染出現「複雜的臨床狀況」，不得不改變治療方式。

梵蒂岡證實，教宗18日在接受胸部CT掃描後，確認患上雙側肺炎（double pneumonia）。這種嚴重的肺部感染會導致雙肺發炎與疤痕形成，影響呼吸並增加治療難度。梵蒂岡表示，教宗的臨床狀況「持續呈現複雜情形」；這種感染涉及2種以上的細菌、病毒或真菌，增加治療難度，目前醫生已2度調整其藥物，以應對病情變化。

由於教宗年輕時曾罹患胸膜炎並切除部分肺部，因此他特別容易受到肺部感染影響。梵蒂岡官員透露，教宗目前未使用呼吸機，仍能自行呼吸，但未提供更多細節。由於病情影響，梵蒂岡已取消教宗至23日的所有公開活動，並表示他將在醫院停留至病情穩定。

近年來，方濟各的健康狀況不穩，包括頻繁感染流感、罹患坐骨神經痛及腹部疝氣，並於2023年接受手術。官方強調，儘管健康狀況令人擔憂，但教宗的精神仍然良好，並感謝外界的支持與祈禱。