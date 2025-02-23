他娶20妻「自爆有7人是親姊妹」！　狂生104孩擁144孫

▲卡賓那娶了20名妻子，至今仍有16人與他同住，並共同扶養兒孫。（圖／翻攝自Afrimax）



記者王佩翊／編譯

非洲國家坦尚尼亞一名男子擁有20名妻子、104名子女以及144名孫子孫女，他日前接受Afrimax訪問時表示，從他娶了第一任妻子開始，他的父親就告訴他，家族太小，必須繼續擴展家庭，因此他才遵守父親的教誨，努力娶妻生子。最令人震驚的是，在他的妻子當中，竟有7人是親姊妹。

根據khaosod報導，坦尚尼亞男子卡賓那（MC Ernest Muinushi Kapinga）在接受Afrimax訪問時透露，他於1961年迎娶第一任妻子，隔年迎來長子。然而，他的父親卻認為，只有一名妻子遠遠不夠，於是鼓勵他繼續擴展家族，娶妻生子。

他也遵循父親的建議，在短短幾年間陸續娶了5名妻子，之後家族規模逐步擴大，最終共有20名妻子，其中甚至有7人是親姐妹。而這20名妻子一共生下104名子女，子女們又再生下144名孫子孫女。

他也提到，其實20名妻子並非全都與他一同生活，有些已去世，有些人已經離開了他，因此目前他與其中16人共同生活。他說，所有的妻子都住在一起，彼此不會互相嫉妒，也會一同撫養孩子，對彼此的小孩如己出。

他的父親為了想要延續家族血脈，因此曾經向5名妻子提供聘禮，不過後來他再娶其他妻子時，聘禮則是由他自己籌備。他直言，現在的生活非常幸福。