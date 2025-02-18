快訊／生技之神被起訴！晟德藥廠榮譽總裁林榮錦　內線助家族海撈

▲晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦涉嫌在2次家族聚餐時透露內線消息，讓家人進場買股獲利。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

被譽為「生技之神」的晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦，涉嫌在2021年間，在家族晚餐時預告公司轉投資將有異動，由妻子歐麗珠、兒子林宏軒分別提前進場買賣晟德股票，共獲利301萬餘元。林榮錦的姊夫等人則涉在2019年趁晟德轉換子公司持股的內線消息進場交易，台北地檢署18日依違反《證交法》起訴林等7人。

起訴指出，晟德(4123)原本生產水劑藥品為主，因藥品重量導致外銷不易，台灣市場規模又有限，因此尋求相關專業投資標的，剛好大陸地區的澳優公司生產嬰幼兒配方奶粉，有意朝益生菌領域發展，晟德看中澳優在大陸市場的發展潛力，從2014年11月起，陸續以晟德與子公司名義取得澳優股權。

▲林榮錦妻子歐麗珠進場買賣股票獲利251萬多元。（資料照／記者劉昌松攝）

2021年8月間，大陸地區中信融業產業基金管理有限公司也有意投資澳優，承德委任律師、財務顧問研究後，決定出售部分澳優股票，林榮錦在10月9日回家與妻小晚餐實，詢問家人對這項重要處分的意見，10月12日，晟德與大陸中信公司達成共識，林榮錦又在LINE群「孩子」貼出澳優公司在香港暫停交易的新聞，到了同年10月27日，晟德公告董事會通過決議，出售澳優股權，並簽署買賣協議。

林榮錦辯稱，在家人晚餐時提到澳優，是為了讓子女學習經營，不知道妻子有去買晟德的股票，但檢調查出，林榮錦和妻子歐麗珠、在承德擔任專案主任的兒子林宏軒3人，在這項重大利多消息公告前，多次買賣晟德股票，林榮錦夫妻獲利251萬餘元，林宏軒獲利50萬餘元。

▲林榮錦兒子、晟德專案主任林宏軒也因涉嫌內線交易遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，林榮錦也曾在2019年春節期間，大年初一在苗栗的家族聚會中，預告晟德將處分子公司豐華生技股權，林榮錦的姊夫張政雄剛好就是豐華大股東，得知消息後，從4月起進場大買晟德股票，雖然最後虧了58萬多元，仍觸犯內線交易罪。

而當時參與豐華股權處分案的承德研發處長蔡佩珍，豐華人力資源部副理林佩瑩和丈夫葉修志，也都在重大訊息公布前後，禁止交易期間內，利用自己或親友名義買賣晟德股票，其中蔡佩珍獲利36萬餘元，林佩瑩、葉修志共獲利8萬餘元，全部都被檢察官建請法院宣告沒收。