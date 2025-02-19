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偷拍「13歲小女友」不雅裸片！泰22歲噁男被甩　怒傳給女方媽

▲▼偷拍「13歲小女友」不雅裸片！噁男傳給女方媽。（圖／翻攝自民意報）

▲嫌犯在清邁被警方逮捕歸案。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國一名22歲男子誘騙13歲的網戀小女友透過視訊拍攝裸露影片，女方後來提出分手，他一氣之下將不雅影片傳給少女的母親，甚至還揚言要發佈到臉書上，藉此威脅對方不要分手。而男子也因為涉及多項罪名，18日在清邁被警方逮捕。

根據《民意報》報導，泰國警方18日上午9時在清邁的一間麵店，逮捕了一名22歲男子，他涉嫌製作、持有兒童色情內容，並將兒童色情影片轉發給他人，以及企圖散播。

根據調查，嫌犯透過交友軟體認識13歲的被害少女，兩人雖然從未見過面，但是經常透過視訊交流感情，並開始交往。兩人交往期間，嫌犯多次誘騙少女拍攝裸照以及全裸影片。

直到少女向他提出分手，他心生不滿將少女的全裸影片傳送給女方的母親，並威脅對方。少女母親透過臉書收到訊息，同時包含一段女兒正在洗澡的裸露影片。

嫌犯還威脅少女要將不雅影片轉發給他人，讓被害人心生恐懼，且蒙受巨大羞辱。少女的家長因此報警，並向警方提供相關證據。警方經調查後確認男子嫌疑，並向法院申請逮捕令，最終成功於18日在清邁將男子逮捕。

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