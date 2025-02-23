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加拿大參議員訪團拜會南市府　黃偉哲盼與民主盟友齊心守護台灣

▲加拿大參議院「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾(Michael L. MacDonald)率團，22日拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲加拿大參議院「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾(Michael L. MacDonald)率團，22日拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

加拿大參議院「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾(Michael L. MacDonald)率團，22日拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會，雙方就文化、產業、城市外交等議題進行討論，長老教會亦有多名代表出席致意。

▲加拿大參議院「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾(Michael L. MacDonald)率團，22日拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長首先感謝麥唐諾主席以及加拿大國會對台灣長期以來的支持，並指出，台南是一個新舊交融且傳統與高科技產業並存的城市，多樣的美食、宗教、文化從不令遊客失望，此外，像是台積電等主導全球半導體產業鏈的廠商也都在南部科學園區設廠，充分體現城市的各項競爭力。

▲加拿大參議院「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾(Michael L. MacDonald)率團，22日拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南作為台灣的「文化首都」以及最古老的城市，歡迎加拿大的朋友有機會多來台南體驗城市風貌，感受府城的過往與記憶，也希望台南未來在文化、貿易等方面能開展與加拿大城市的互動，台南期望與理念相近的盟友攜手維持亞太地區的和平、穩定與開放。

▲加拿大參議院「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾(Michael L. MacDonald)率團，22日拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麥唐諾主席(Michael L. MacDonald)表示，雖然這是他第五度訪台，卻是首次來到台南，他首先感受到台南交通的便利，只需要短時間就能搭乘高鐵南北往返欣賞沿途景色，且台南作為台灣的古都，也是許多文化和歷史的起源地，此次停留時間較短暫，期望日後還有機會再訪，不只品嚐台南的美食也希望走訪豐富的古蹟景點，在了解台南的各項特色與優勢後，他表示將致力推動加拿大城市與台南市的締盟合作。

▲加拿大參議院「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾(Michael L. MacDonald)率團，22日拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麥唐諾主席強調，訪團此行主要傳達加拿大對於台灣的友好支持，他認為台灣歷經不同政權、走過歷史的挑戰，成功蛻變為亞洲成熟的民主典範，加拿大願與台灣和台南齊心守護得來不易的民主與自由。

加拿大聯邦參議員訪團成員包括加台國會議員友好協會共同主席麥唐諾(Michael L. MacDonald)、保守黨領袖卜萊特(Donald Neil Plett)、參議員麥奈爾(John M. McNair)，訪團在台灣期間參與「哈利法克斯台北論壇」，並拜會蕭美琴副總統、立法院等。

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