牆壁詭異痕跡露餡！毒蟲父子偷農用機具　躲天花板夾層被逮

記者唐詠絮／彰化報導

過年期間彰化田尾、溪州等地，發生多起農地使用的噴霧機、抽水馬達不翼而飛，正值播種農忙時節，農民氣得只好自掏腰包重新購置機具，並通報警方，警方循線追查，竟是一對毒蟲父子、夥同林男摸黑犯案，前往拘提時，父子2人竄逃躲進天花板夾層，最終因為牆上留下詭異痕跡遭警員鷹眼識破，將3人依竊盜、毒品等罪嫌逮捕移送。

▲彰化毒蟲父子涉偷竊躲在天花板夾層。（圖／警方提供，以下同）

▲彰化毒蟲父子涉偷竊遭逮。（圖／警方提供）

北斗警分局表示，轄區田尾鄉及溪州鄉發生多起農機遭竊案件，為遏止竊案持續發生，轄區成功派出所與海豐派出所警力共同組成專案小組展開調查，並蒐集相關犯罪證據，鎖定轄內邱姓父子檔及林姓男子騎乘機車四處犯案，然犯嫌狡猾異常，行蹤不定。

▲牆壁上留下詭異痕跡。（圖／警方提供）

日前警方先逮捕林男、又發現邱男父子做案機車放在家中，立即持檢察官核發拘票前往拘提，屋內空無一人，警方在牆壁上發現詭異痕跡，這才將躲在天花板夾層的邱姓父子逮捕，並查扣相關竊盜、吸食毒品犯罪證物，全案依毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

據了解，邱姓父子四處犯案，擔心警方隨時會上門抓人，因此長時間待在夾層，警方逮捕兩人時，還在夾層發現許多兩人留下的飲料罐。

▲彰化毒蟲父子涉偷竊躲住家3樓天花板上。（圖／警方提供）