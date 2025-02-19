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台鐵調車意外連5起　鐵道局：調查發現違規將開罰

▲▼交通部長陳世凱前往視察台鐵七堵調車場春節疏運整備情況。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵2個月來已經發第5起調車異常或事故。（資料示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(18日)深夜在七堵進行調車作業時，調動機解聯欲單機出庫，調車人員疏於確認即開車，將轉轍器擠壞，該起調車意外已是2個月來第5起。交通部鐵道局表示，之前2起調查出爐發現未依規定調車，已要求台鐵加強內部管理稽核，針對冒進號誌、退行推進或調車未採必要防護，若調查確認違反規定，將會開罰。

台鐵昨深夜21時許七堵調車場內在調車完畢後，調動機解聯欲單機出庫，因調車人員疏於確認即開出，導致擠出130號轉轍器而使桿件受損。該案正由台鐵運安處調查中，將對相關疏忽人員依規定嚴懲，並加強相關演練。

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由於該起事件已是台鐵2個月內第5起調車異常事件，交通部鐵道局表示，鐵道局自113年起，除年度定期檢查外，另就影響台鐵行車安全之安全關鍵項目全年執行「例行性檢查」，以及高風險項目辦理「特別檢查」；此外就可能造成高風險出軌、碰撞、火災事故之前兆如冒進號誌、列車分離、車輛故障等行車異常事件加強調查，找出原因及提出應改進事項要求台鐵限期改善及列管追蹤。

鐵道局指出，有關近來台鐵發生5起調車作業事故事件，鐵道局均已進行調查作業中，其中113年12月19日「花蓮機務段洗車線出軌事故」及同日「潮州基地列車撞止衝擋事件」初步調查結果發現，有未依鐵路行車規則第38條規定「在非列車行進方向最前部車輛之駕駛室，辦理調車作業時，未採取必要之防護措施。」情事，已要求台鐵公司加強內部管理及稽核作業，以防範調車事故事件的發生。

此外，鐵道局強調，另依交通部指示，已於114年2月14日行文各鐵路機構，要求落實管理相關人員依鐵路法規定行車運轉，並將針對「冒進號誌」、「退行運轉、推進運轉及調車時未採取必要之防護措施」及「同一閉塞區間同時運轉二列以上列車」之高危害風險行為，依據鐵路法第66-1條第1項第3款及鐵路行車規則第33、38、39及44條規定加強執法。

鐵道局受訪時說明，相關事故或異常事件經調查後，若發現有違反相關規定情事，將會開罰。

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